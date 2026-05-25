HDZ nakon preokreta u aferi Hipodrom: "Sada sav teret pada na Tomaševića"

U tzv. aferi Hipodrom došlo je do preokreta.
Bivši ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), prvookrivljeni Kosta Kostanjević, koji je do sada poricao sve optužbe, promijenio je svoju obranu, odnosno sklopio s USKOK-om sporazum o priznanju krivnje, a na temelju toga sporazuma ubrzo bi trebao biti i pravomoćno osuđen, objavio je Marin Dešković u Jutarnjem listu.
Komentirao je to zagrebački HDZ.
"Postalo je javno, Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om i priznao krivnju - ali razotkriven je Tomislav Tomašević. Tomašević je mjesecima branio Kostanjevića. Govorio je da je afera Hipodrom predizborni igrokaz, da više vjeruje svom čovjeku nego državnom odvjetništvu.
Sada je njegov čovjek Kostanjević priznao krivnju i pokazalo se da afera Hipodrom nije bila igrokaz. Igrokaz je bila Tomaševićeva obrana Kostanjevića.
Zato ovo više nije samo pitanje Koste Kostanjevića, nego priznanje koje tereti Tomaševića. Tomašević je stao uz Kostanjevića i do kraja ostao iza njega. Politički ga je štitio. Javnosti je govorio da je riječ o konstrukciji, a danas je dobio priznanje krivnje svojega štićenika.
Danas mora preuzeti odgovornost jer Grad nije zaštitio novac građana - gotovo 2 milijuna eura. Tomašević je tijekom postupka učinio sve kako bi spasio današnje osuđenike od sudskog progona.
Umjesto da štiti novac građana, Tomašević je štitio Kostanjevića i Galiće te činio sve da novac ostane kod njih, premda je ukraden iz gradske ustanove.
Zato mora odgovoriti i na pitanje: je li 450.000 eura ostalo kod Kostanjevića ili je novac išao dalje?
Kostanjevićevim priznanjem sav teret pada na Tomaševića", navode u priopćenju koje potpisuje predsjednik GO zagrebalkog HDZ-a Ivan Matijević.
Grad: Tomašević javno osudio izvlačenje novca
Iz Grada podsjećaju da je gradonačelnik Tomašević prethodno je javno osudio izvlačenje novca iz USO-a te podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Također, gradonačelnik je najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili Gradu Zagrebu.
