Veliki test ljetnih guma: Dva renomirana proizvođača zakazala u sigurnosti
Na vrata nam kuca period izmjene guma kada zimske pneumatike mijenjamo ljetnima, a prije sezone HAK i partneri testirali su 16 modela ljetnih guma dimenzije 225/50 R17.
Svaki od testiranih modela ocjenjivan je u dvije ključne kategorije, sigurnosti i utjecaju na okoliš. Prema njihovom testu, neki od rezultata do koji su došli su blago rečeno - zanimljivi.
Premium segment u samom vrhu
Dobra je vijest da na testu nije bilo loši guma, a od testiranih se samo tri modela mogu pohvaliti oznakom "vrlo preporučljivo". Sva tri modela dolaze iz takozvanog premium segmenta, s cijenom od oko 160 eura, prenosi Automobiliona.
Na samom vrhu smjestio se Continental PremiumContact 7, koji je zabilježio najbolje rezultate sigurnosti na cijelom testu. Uz dugu predviđenu kilometražu, nisku abrazivnost i visoku učinkovitost, jedini zamjetni nedostatak je nešto viša razina buke.
Odmah uz ovaj model je Pirelli Cinturato C3 s gotovo identičnim profilom. I ova je guma pokazala izvrsnu sigurnost, dugu kilometražu i nisku abrazivnost, uz isti minus bučnosti.
Treće mjesto zauzeo je Goodyear EfficientGrip Performance 2, ujednačena i pouzdana guma s najvišom predviđenom kilometražom na čitavom testu. Kao manju zamjerku ovom modelu HAK i partneri ističu manje nedostke pri akvaplaningu i vožnji po mokroj podlozi. U odnosu na ostatak testiranih guma, ovaj trojac na vrhu ističe se konzistentnom izvrsnosti u svim testiranim disciplinama.
Renomirana imena pokazala slabosti
Sljedećih deset modela svrstano je u kategoriju "preporučljivo", s cijenama između 115 i 140 eura. Zanimljivo, u ovoj su grupi i renomirana imena poput Bridgestonea i Michelina, koja su ipak pokazala manje slabosti.
Bridgestone Turanza 6 nije briljirala na području sigurnosti, no zato se iskazala na polju ekologije. Praktički isto vrijedi i za Michelin Primacy 5 koji je testiran prvi put. I taj model nije bio sigurnosno dobar, pogotovo na suhoj podlozi. No, zato skupio najviše bodova na očuvanju okoliša.
Firestone Roadhawk 2 bodove je izgubio zbog kraće kilometraže i pojačane buke. Modeli Falken, Maxxis, Kumho, BFGoodrich, Vredestein, Hankook i Greentrac Quest-X pokazali su da svaki nosi svoju malu "Ahilovu petu", bilo da je to abrazivnost, kilometraža ili ponašanje na mokroj podlozi.
Zaključak je da to nisu loše gume, ali vozač koji bira između njih trebao bi pažljivo usporediti vlastite vozačke navike s karakteristikama svakog modela.
Veliko iznenađenje na dnu liste
Na kraju ljestvice našla su se tri modela označena kao "djelomično preporučljivo". Riječ je o modelima Lassa Revola, Leao Nova-Force Acro i Linglong Sport Master. I dok prve dvije imaju klasične nedostatke, najveće iznenađenje testa bio je model Linglong Sport Master.
Naime, ova je guma ostvarila najmanji zaustavni put na mokroj podlozi na cijelom testu te se vodi kao apsolutni prvak u toj disciplini. No to izvrsno kočenje na mokroj podlozi "platila" je katastrofalnim rezultatima na suhoj podlozi. Imala je najkraću kilometražu te najveću brzinu abrazivnosti od svih testiranih, zbog čega je na kraju završila na posljednjem mjestu ukupnog poretka, navodi se u testu HAK-a, prenosi Automobiliona.
