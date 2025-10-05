Hrvatski film osvojio nagradu filmskog festivala u Španjolskoj

Radnja filma odvija se u selu kojem prijete nabujale rijeke pa ljudi užurbano grade zečje nasipe kako bi zaštitili svoje domove. No dok selo pokušava obraniti tlo od nadolazeće vode, dvojica muškaraca bore se s nečim što im je još teže zadržati, vlastitim emocijama. Slaven se vraća kući zbog očeva pogreba, ne sluteći da će njegov dolazak uzburkati mnogo više od sjećanja. Susret s Markom, prijateljem iz djetinjstva i ljubavi zbog koje ga je otac izbacio iz kuće, otvara stare rane i potisnute osjećaje.