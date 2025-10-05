Hrvatski film osvojio nagradu filmskog festivala u Španjolskoj

Hrvatski film "Sandbag dam" (Zečji nasip), koji govori o zabranjenoj ljubavi, osvojio je nagradu na filmskom festivalu u Ourenseu, gradu u pokrajini Galiciji na sjeveru Španjolske.
Oglas
Ourense Film Festival, održan 30. put, završio je u subotu navečer ceremonijom dodjele nagrada, a hrvatski film je dobitnik u kategoriji međunarodnog filma.
U nedjelju će biti prikazan ondje, zajedno s ostalim dobitnicima.
Zečji nasip je dugometražna romantična drama iz 2025. godine, redateljice Čejen Černić Čanak, snimljena prema scenariju Tomislava Zajeca, nastao u koprodukciji hrvatskog produkcijskog studija Kinorama, litavskog studija Tremora i slovenskog studija Perfo Production.
Radnja filma odvija se u selu kojem prijete nabujale rijeke pa ljudi užurbano grade zečje nasipe kako bi zaštitili svoje domove. No dok selo pokušava obraniti tlo od nadolazeće vode, dvojica muškaraca bore se s nečim što im je još teže zadržati, vlastitim emocijama. Slaven se vraća kući zbog očeva pogreba, ne sluteći da će njegov dolazak uzburkati mnogo više od sjećanja. Susret s Markom, prijateljem iz djetinjstva i ljubavi zbog koje ga je otac izbacio iz kuće, otvara stare rane i potisnute osjećaje.
Marko, sada uspješni sportaš, pokušava zadržati red u svom životu, gradeći barijere u sebi kao što selo podiže nasipe oko rijeke. Ali voda uvijek nađe put, baš kao i ljubav, napomenuli su tvorci filma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas