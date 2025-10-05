Oglas

Zečji nasip

Hrvatski film osvojio nagradu filmskog festivala u Španjolskoj

author
Hina
|
05. lis. 2025. 12:25
filmska klapa Pixabay
Pixabay

Hrvatski film "Sandbag dam" (Zečji nasip), koji govori o zabranjenoj ljubavi, osvojio je nagradu na filmskom festivalu u Ourenseu, gradu u pokrajini Galiciji na sjeveru Španjolske.

Oglas

Ourense Film Festival, održan 30. put, završio je u subotu navečer ceremonijom dodjele nagrada, a hrvatski film je dobitnik u kategoriji međunarodnog filma.

U nedjelju će biti prikazan ondje, zajedno s ostalim dobitnicima.

Zečji nasip je dugometražna romantična drama iz 2025. godine, redateljice Čejen Černić Čanak, snimljena prema scenariju Tomislava Zajeca, nastao u koprodukciji hrvatskog produkcijskog studija Kinorama, litavskog studija Tremora i slovenskog studija Perfo Production. 

Radnja filma odvija se u selu kojem prijete nabujale rijeke pa ljudi užurbano grade zečje nasipe kako bi zaštitili svoje domove. No dok selo pokušava obraniti tlo od nadolazeće vode, dvojica muškaraca bore se s nečim što im je još teže zadržati, vlastitim emocijama. Slaven se vraća kući zbog očeva pogreba, ne sluteći da će njegov dolazak uzburkati mnogo više od sjećanja. Susret s Markom, prijateljem iz djetinjstva i ljubavi zbog koje ga je otac izbacio iz kuće, otvara stare rane i potisnute osjećaje.

Marko, sada uspješni sportaš, pokušava zadržati red u svom životu, gradeći barijere u sebi kao što selo podiže nasipe oko rijeke. Ali voda uvijek nađe put, baš kao i ljubav, napomenuli su tvorci filma.

Teme
Zečji nasip film nagrada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ