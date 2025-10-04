Liječnik objasnio simptome novih sojeva Covida: Upozorio da zbog jednog odmah treba potražiti pomoć

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) izvijestila je o porastu slučajeva Covid-19 od 7,6 posto u Engleskoj u tjednu do 10. rujna, što ukazuje na mogućnost većeg porasta tijekom zimskih mjeseci. Uz Covid-19 i gripu, zdravstvene službe pripremaju se i za druge sezonske bolesti poput RSV-a i norovirusa. S obzirom na očekivani porast slučajeva tijekom zime, zdravstveni dužnosnici pozivaju građane da se pripreme na vrijeme. Uz cijepljenje, važno je jačati imunitet zdravom prehranom, redovitim kretanjem i dovoljno sna. "Ova jesen i zima mogle bi biti izazovne, ali pravovremenim mjerama možemo značajno smanjiti pritisak na zdravstveni sustav", poručuju stručnjaci, piše Independent .