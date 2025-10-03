Zašto nema mosta između Europe i Afrike iako su udaljene samo 14 kilometara?

Jeste li se ikada pitali zašto ne postoji most između Europe i Afrike? Udaljenost između Španjolske i Maroka je samo 14 kilometara, Gibraltarski tjesnac razdvaja dvije zemlje...
Engleska ima 50 kilometara dugačak podmorski tunel
Ta udaljenost ne čini se velikom, posebno u usporedbi s postojećim projektima, poput 50 kilometara dugog podmorskog tunela ispod Engleskog kanala između Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske ili najdužeg mosta na svijetu u Kini, koji se proteže 165 kilometara.
Pa zašto ne postoji veza između dva kontinenta?
Stvar je u tome što je Gibraltarski tjesnac izuzetno dubok, doseže i do 900 metara, a jake podvodne struje otežavaju izgradnju.
Dubina također stvara probleme za tunel, jer je morsko dno sastavljeno od tvrde stijene, što bušenje čini izazovnim.
Usporedbe radi, tunel ispod La Manchea proteže se samo 75 metara ispod razine mora. Osim toga, regija je seizmički vrlo aktivna, a mogući potresi mogli bi predstavljati ozbiljan rizik za konstrukciju.
Dakle, službeno, svi ovi čimbenici čine izgradnju mosta ili tunela izuzetno skupom, što projekt čini ekonomski neisplativim.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
