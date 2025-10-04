Taj je korak brz i jednostavan te je osmišljen da zaštiti teksturu, boju i okus kako bi se smrznute mrkve bolje ponašale u juhama, pečenjima i prženim jelima. Stručnjaci za sigurnost hrane kažu da metoda djeluje tako što obuzdava prirodne promjene koje nagrizaju svježinu i priprema mrkve za čišće, bezgrudvičasto zamrzavanje. U podijeljenim smjernicama Carla L. Schwan, izvanredna profesorica i stručnjakinja za sigurnost hrane na Sveučilištu Georgia, rekla je da mrkve uvijek treba blanširati.