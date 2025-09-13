Dodjelom nagrada završili Filmska revija mladeži i Four River Film Festival

Svečanom dodjelom nagrada su završili 30. Filmska revija mladeži i 18. Foru River Film Festival na kojoj je Grand Prix festivala dodijeljen igranom filmu "Zvuk mora", a nagrada publike filmu "Kornjača i stepenice", izvijestili su organizatori.
Filmu "Zašto ja?" dodijeljena je Nagrada Žuta zastava, koja se dodjeljuje za najuspješniju osudu nasilja kroz temu i priču.
O nagradama je odlučivao ocjenjivački sud u kojemu su bili Čejen Černić Čanak, Jude Chehab i Luka Mavretić.
Najboljim animiranom filmom 30. Filmske revije mladeži proglašen je "Am I Supposed to Apologize" zagrebačke Škole crtanog filma Dubrava, a najboljim dokumentarnim filmom "Poštanski junak" Corine Kovačić iz Palovca.
U kategoriji igranog filma pobijedio je "Ubijam Marka" Blank_filmskog inkubatora iz Zagreba, a u kategoriji slobodnog stila film "Čujem mu disanje" Matije Barića iz Klisa.
Posebno priznanje dodijeljeno je filmu "Romantična prevara" DOKUradionice Udruge DOKUart iz Bjelovara.
U međunarodnoj konkurenciji 18. Four River Film Festivala najboljim animiranim filmom proglašen je "Pad Sunca" Škole Buckley iz Sjedinjenih Američkih Država, a najboljim dokumentarnim filmom "Zašto ja?" Poline Dimitrova Dincheve iz Bugarske.
Najbolji igrani film je "Tur De Žur" Filološke gimnazije iz Srbije, a najboljim u kategoriji slobodnog stila proglašen je "Crveno sanjarenje" Fresh Film Festivala iz Irske.
Nagrade je dodijelio i Žiri mladih u kojemu su ove godine bili filmoljupci iz Hrvatske i Italije.
Na ovogodišnje izdanje festivala prijavljena su 1622 filmova, od kojih su u natjecateljski program uvrštena 64 naslova, a svi filmovi iz natjecateljskih programa oba festivala moći će se pogledati online.
Festivale organiziraju Hrvatski filmski savez i Kinoklub Karlovac, uz suorganizaciju Kina Edison.
