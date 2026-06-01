savršeno mekan
Uz ovaj jednostavan trik smrznuti grašak će biti mnogo ukusniji
Smrznuti grašak praktičan je dodatak brojnim jelima, no mnogima se dogodi da nakon kuhanja izgubi teksturu i postane kašast. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je sačuvati njegov okus, boju i idealnu mekoću.
Prilikom pripreme važno je da se grašak kuha na laganoj vatri, najbolje u loncu s debljim dnom kako ne bi zagorio. Voda bi trebala prekrivati grašak tek nekoliko centimetara jer previše tekućine može utjecati na njegovu strukturu i okus, piše klix.ba.
Kuhari savjetuju i da se sol dodaje tek pred kraj kuhanja ili nakon što je grašak gotov. Naime, kuhanje u slanoj vodi može usporiti omekšavanje zrna, zbog čega grašak ostaje tvrđi nego što bi trebao biti.
Jedan od trikova koji mnogi koriste jest dodavanje nekoliko žlica ulja nakon što voda zavrije. Ulje može ubrzati proces kuhanja i pomoći da grašak zadrži bolju teksturu.
Kako bi postao savršeno mekan, nakon desetak minuta kuhanja može se dodati i mala količina sode bikarbone. Dovoljno je pola žličice jer previše sode može promijeniti okus i pokvariti jelo.
Osim što je ukusan prilog, grašak spada među vrlo hranjive namirnice. Mahunarke poput graška, graha i leće bogate su vlaknima, proteinima i važnim mikronutrijentima, dok istodobno sadrže malo masti i šećera.
Zbog svojih nutritivnih vrijednosti stručnjaci za prehranu često preporučuju redovit unos mahunarki jer mogu pomoći u regulaciji kolesterola, krvnog tlaka i razine šećera u krvi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
