javlja agencija tasnim
Iran: Prestajemo razmjenjivati poruke sa SAD-om, kreće potpuno zatvaranje Hormuza
Iran je suspendirao sve neizravne razgovore sa SAD-om, optužujući Izrael za „nastavak zločina” u Libanonu i navodeći da svako kršenje primirja na jednom frontu predstavlja kršenje primirja u cjelini.
Iran je u ponedjeljak obustavio svu komunikaciju sa Sjedinjenim Državama putem posrednika, izvijestila je novinska agencija Tasnim, povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), dok su dvije strane i dalje udaljene od postizanja dogovora o produljenju primirja i okončanju rata, prenosi Euronews.
Odluka je donesena zbog, kako navodi agencija, „nastavka izraelskih zločina” u Libanonu.
„S obzirom na to da je Libanon bio jedan od preduvjeta za primirje te da je to primirje sada prekršeno na svim frontovima, uključujući Libanon, iranski pregovarački tim suspendira dijalog i razmjenu tekstova putem posrednika”, izvijestio je Tasnim.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči ranije je u ponedjeljak izjavio da je kršenje primirja na jednom frontu kršenje primirja „na svim frontovima” te da je primirje između SAD-a i Irana „nedvosmisleno primirje na svim frontovima, uključujući Libanon”.
„Njegovo kršenje na jednom frontu predstavlja kršenje primirja na svim frontovima. Sjedinjene Države i Izrael odgovorni su za posljedice svakog takvog kršenja”, napisao je Aragči na platformi X.
