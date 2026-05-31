Koliko košta vjenčanje za 100 ljudi u Münchenu, Zagrebu i Mostaru?

Prvi model odnosi se na vjenčanje s malim proračunom za 12 osoba, odnosno za intimnu obiteljsku proslavu. Ukoliko par planira samo sklapanje braka kod matičara te ručak u krugu najuže obitelji i kumova kod kuće, troškovi se mogu svesti na minimum jer gosti i prijatelji često pomažu oko pripreme hrane i švedskog stola. Za ovakav aranžman potreban je minimalni proračun od oko 3.000 eura, što u gruboj računici iznosi između 200 i 250 eura po osobi. U tu su svotu, osim rezerve, uračunate osnovne pristojbe matičnog ureda (100 €), jednostavnija vjenčanica (200 €), odijelo (150 €), burme (500 €), fotograf (500 €) te hrana i piće koja stoji oko 40 eura po osobi.