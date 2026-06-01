klimatske promjene
Tuča će bit sve veća, ali i razornija. Stručnjak: "To me iznimno zabrinjava..."
Tuča uzrokuje goleme gospodarske gubitke u Europi, a klimatske promjene prijete još većom štetom
Europa trpi velike gospodarske gubitke zbog tuče, a klimatski stručnjaci upozoravaju da rast globalnih temperatura dovodi do stvaranja sve većih i razornijih zrna tuče. Globalno zatopljenje, uzrokovano izgaranjem fosilnih goriva, stvara nestabilnije atmosferske uvjete s više energije, što pogoduje nastanku snažnih oluja i tuče, piše Euronews.
Prema studiji objavljenoj ovoga tjedna u znanstvenom časopisu Nature, broj oluja koje proizvode tuču veću od krupnog klikera mogao bi do kraja stoljeća porasti između 38 i 47 posto, ovisno o količini stakleničkih plinova koje čovječanstvo nastavi ispuštati. Istodobno bi se broj oluja sa sitnijom tučom mogao smanjiti za četiri do osam posto.
Astronomski troškovi
Iako tuča rijetko uzrokuje ljudske žrtve, njezina je ekonomska cijena golema. Već sada globalno uzrokuje štetu procijenjenu na oko 80 milijardi dolara (68 milijardi eura) godišnje, kaže suautor studije John Allen, profesor meteorologije na Sveučilištu Central Michigan.
U Europi su oluje s tučom među najrazornijim vremenskim pojavama. Prema podacima osiguravateljske grupe Chaucer, broj tučonosnih oluja porastao je za čak 267 posto u posljednjih pet godina, u odnosu na 3.217 zabilježenih oluja tijekom 2019. i 2020. godine.
Studija objavljena 2026. godine u časopisu Science Direct upozorava da su sezone tuče 2022. i 2023. prouzročile rekordne gubitke veće od pet milijardi eura.
Allen ističe da tuča danas uzrokuje veću štetu od tornada te da godišnji troškovi često premašuju štetu nastalu od nekoliko uragana zajedno.
„Posljednjih godina svjedočimo rekordno velikim zrnima tuče. To me izrazito zabrinjava jer infrastrukturu uglavnom ne gradimo tako da bude otporna na tuču. Takvi rizici često nisu uključeni u građevinske standarde”, upozorava Allen.
Najveća prijetnja za solarne elektrane
Što je zrno tuče teže, to brže pada i udara većom snagom.
Klimatski znanstvenik Andreas Prein s ETH Züricha objašnjava da sitnija tuča može uništiti poljoprivredne usjeve, dok zrna promjera oko pet centimetara mogu izazvati ozbiljna oštećenja na vozilima, krovovima, solarnim panelima i drugoj infrastrukturi.
Solarne elektrane često moraju dokazati da se paneli mogu postaviti pod kut od 70 stupnjeva kako bi se zaštitili od pucanja zaštitnog stakla tijekom oluja s tučom. Međutim, prilagodba europskog solarnog sektora sustavima za automatsko naginjanje panela predstavlja velik tehnički i financijski izazov.
„Jednu rupu na krovu možete zakrpati, ali kada desetci velikih zrna pogode isti krov, često je potrebna potpuna zamjena”, kaže Allen.
Zašto klimatske promjene pogoršavaju problem?
Topliji zrak može sadržavati više vodene pare, što povećava količinu energije dostupne u atmosferi.
„To dovodi do snažnijih uzlaznih struja zraka i većeg broja oluja koje mogu proizvesti krupnu tuču”, objašnjava Allen.
S druge strane, topliji zrak može otopiti manja zrna tuče prije nego što stignu do tla, zbog čega bi u nekim tropskim područjima broj tučonosnih oluja mogao opasti.
Europa među najugroženijima
Iako se većina dosadašnjih istraživanja fokusirala na Sjedinjene Države, stručnjaci upozoravaju da bi Europa, Kanada i Argentina mogle zabilježiti najveći rast pojave krupne tuče zbog globalnog zatopljenja.
„Ovo nije samo američki problem. Veliki gubici već se bilježe diljem svijeta, a štete od tuče posljednjih godina ubrzano rastu”, upozorava Allen.
Istraživanje Sveučilišta Newcastle i britanskog Met Officea iz 2025. godine pokazalo je da klimatske promjene „pojačavaju” veličinu najvećih zrna tuče u Europi. Prema tom scenariju, broj oluja s tučom mogao bi se smanjiti, ali bi tuča koja se ipak pojavi bila znatno krupnija i razornija.
Autori najnovije studije analizirali su tuču veću i manju od 30 milimetara u promjeru – veličine između klikera i loptice za golf. U relativno optimističnom scenariju s manjim emisijama ugljika, broj velikih zrna tuče povećao bi se za oko 38 posto do kraja stoljeća.
