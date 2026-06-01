kritika EU azilnog sustava
Novo izvješće: Većina izbjeglica u svijetu planira preseljenje u drugu zemlju
Novo izvješće ukazuje na to da većina od više od 117 milijuna izbjeglica koje trenutačno žive širom svijeta, razmišlja o preseljenju u druge zemlje, no često to ne mogu provesti u djelo.
Oglas
Autori Globalnog izvješća o prisilnim migracijama za 2026., koje je objavljeno u ponedjeljak u Njemačkoj, objasnili su da su, dok dio izbjeglica ima konkretne planove, kod drugih oni prilično nejasni.
U Jordanu je 81 posto ispitanika izrazilo "nejasne zamisli o preseljenju, ostanku ili povratku", stoji u izvješću. Ta je arapska zemlja uglavnom primila Palestince, Sirijce i stanovnike Iraka. Istraživači su proveli ankete u još nekim zemljama, među kojima su Kolumbija, Meksiko i Turska.
Istraživači kritički gledaju na reformu Zajedničkog europskog azilnog sustava (CEAS) EU-a koja stupa na snagu 12. lipnja.
"Loše je osmišljena", smatra Franck Düvell iz Instituta za istraživanje migracija i međukulturalne studije Sveučilišta u Osnabrücku i, po njegovu mišljenju pridonosi smanjenju prava izbjeglica.
Kršenja zakona na europskim se granicama već događaju, kaže Petra Bendel, istraživačica migracija na Sveučilištu Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg. To se odnosi na njemačku praksu odbijanja ljudi na granicama unutar EU-a, a da se pritom ne provode stvarne procjene potrebe pojedinca za zaštitom.
Ovakvo ponašanje ona opisuje kao "bezobzirno nacionalističko". Ne postoje empirijski dokazi da pojačane njemačke granične kontrole ili smanjenje socijalnih naknada rezultiraju smanjenjem broja ljudi koji traže azil, kaže se u izvješću, premda se broj izbjeglica smanjio u cijeloj Europskoj uniji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas