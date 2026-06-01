veliko priznanje
Pet hrvatskih plaža među 50 najljepših u Europi za 2026. godinu
Pet hrvatskih plaža uvršteno je na popis 50 najljepših plaža u Europi za 2026. godinu, koji svake godine sastavljaju turistički stručnjaci i putnički influenceri iz cijelog svijeta.
Rang-listu objavila je organizacija koja stoji iza izbora World's 50 Best Beaches, a u njezinu je izradu bilo uključeno više od tisuću turističkih stručnjaka i ambasadora putovanja iz različitih zemalja, prenosi Klix.ba.
Plaže su ocjenjivane prema kriterijima poput očuvanosti prirode, ljepote krajolika, kvalitete mora, jedinstvenosti te ukupnog doživljaja koji pružaju posjetiteljima.
Na popisu su se našle neke od najpoznatijih hrvatskih obalnih destinacija, koje godinama privlače turiste kristalno čistim morem, prirodnim ljepotama i jedinstvenim ambijentom.
Najbolje plasirana hrvatska plaža je Podrače u Brelima, koja se našla među 20 najljepših europskih plaža. Stručnjaci su posebno istaknuli njezino tirkizno more, impresivne stijene i prirodni hlad koji pružaju borove šume uz samu obalu.
Mjesto na listi osigurala je i Pasjača u Konavlima, jedna od najpoznatijih skrivenih plaža na Jadranu. Smještena ispod visokih litica, posljednjih je godina postala nezaobilazna destinacija za ljubitelje netaknute prirode.
Među odabranima je i Zlatni rat na Braču, vjerojatno najprepoznatljivija hrvatska plaža. Njegov karakterističan oblik, koji se mijenja pod utjecajem vjetra i morskih struja, godinama ga svrstava među najfotografiranije lokacije na Mediteranu.
Na popisu se našla i Punta Rata u Brelima, koja je više puta proglašavana jednom od najljepših plaža na svijetu zahvaljujući iznimno čistom moru i prepoznatljivoj stijeni koja dominira obalnim krajolikom.
Peti hrvatski predstavnik je Sakarun na Dugom otoku. Ova plaža poznata je po bijelom pijesku i plitkom, tirkiznom moru, zbog čega je često uspoređuju s egzotičnim tropskim destinacijama.
