Krdo svinja pušteno je u solarnu elektranu: Ono što su napravile panelima bilo je "neočekivano"

Svinje, za koje nitko nije očekivao da će se naći među solarnim panelima, pokazale su se kao učinkovito rješenje za niz problema s kojima se suočavaju solarne elektrane.

Većina solarnih elektrana diljem svijeta prije ili kasnije nailazi na isti izazov – vegetacija vrlo brzo raste ispod solarnih panela, blokirajući pristup sunčevoj svjetlosti i smanjujući proizvodnju energije. Uobičajena rješenja, poput košnje strojevima ili uporabe herbicida, skupa su i nose rizik od oštećenja opreme.

Jedna velika australska solarna elektrana odlučila se za drukčiji pristup, piše Ecoportal. Umjesto strojeva i kemikalija, na lokaciju su pustili svinje.

Ono što su učinile bilo je neočekivano

Ovce se već godinama koriste kao prirodne „kosilice” na sličnim postrojenjima diljem svijeta. Pasu travu, ne oštećuju panele i predstavljaju jeftiniju alternativu mehanizaciji.

No ovaj put izbor je pao na pasminu svinja Kunekune. Riječ je o malim, mirnim životinjama podrijetlom s Novog Zelanda koje, za razliku od većine komercijalnih pasmina, nisu sklone naglom trčanju niti nepredvidivom ponašanju u blizini vrijedne infrastrukture.

Ove spore i znatiželjne životinje pokazale su se vrlo učinkovitima u uklanjanju korova, uključujući i vrste koje nisu reagirale na druge metode održavanja.

Međutim, najvažnija korist pokazala se sasvim drugačijom. Dok su pretraživale tlo u potrazi za hranom, svinje su ga prirodno rastresale, razbijale guste slojeve suhe vegetacije i tako značajno smanjivale rizik od požara na području elektrane.

Bez goriva, kemikalija i rizika

U suhoj australskoj klimi to je posebno važno jer suha trava ispod panela predstavlja jedan od najvećih sigurnosnih rizika za takva postrojenja.

Istodobno, životinje su prirodno gnojile tlo, čime su dodatno poboljšale njegovo stanje.

Na kraju je malo stado svinja praktički zamijenilo cijeli tim za održavanje terena – bez goriva, bez kemikalija i bez opasnosti od oštećenja solarnih panela.

Troškovi održavanja su smanjeni, a elektrana je istodobno postala funkcionalan agroekosustav u kojem proizvodnja energije i stočarstvo uspješno koegzistiraju i međusobno se nadopunjuju.