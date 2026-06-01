Država duga 4.300 kilometara, a široka tek 100: U njoj se nalazi mjesto na kojem nikada nije pala ni kap kiše

Kada je ova južnoamerička država stekla neovisnost od Španjolske 1818. godine, bila je znatno manja. Budući da su je na istoku omeđivale Ande, a na zapadu Tihi ocean, jedini smjerovi za teritorijalno širenje bili su sjever i jug. U ratovima vođenima od 1879. do 1884. godine Čile je porazio susjedne Peru i Boliviju te osvojio područje koje danas čini njegov sjeverni dio.