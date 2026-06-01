Država duga 4.300 kilometara, a široka tek 100: U njoj se nalazi mjesto na kojem nikada nije pala ni kap kiše

Faruk Međedović , N1 BiH
01. lip. 2026. 11:20
Smještena na samom rubu Tihog oceana, ova je zemlja toliko dugačka da bi, kada biste je položili preko Atlantskog oceana, izgledala poput mosta koji povezuje Kanadu i Španjolsku.

Kako biste još bolje razumjeli dužinu Čilea, udaljenost između Londona i Bagdada iznosi 4.105 kilometara. Čile je dug čak 4.300 kilometara, ali je istodobno iznenađujuće uzak. Na svojoj najužoj točki širok je manje od 100 kilometara, navodi Britannica.

Kada je ova južnoamerička država stekla neovisnost od Španjolske 1818. godine, bila je znatno manja. Budući da su je na istoku omeđivale Ande, a na zapadu Tihi ocean, jedini smjerovi za teritorijalno širenje bili su sjever i jug. U ratovima vođenima od 1879. do 1884. godine Čile je porazio susjedne Peru i Boliviju te osvojio područje koje danas čini njegov sjeverni dio.

Na jugu je pak raselio autohtono domorodačko stanovništvo kako bi preuzeo ostatak teritorija.

Nevjerojatne činjenice

Najsuše mjesto na Zemlji: NASA je pustinju Atacamu koristila za simulaciju uvjeta na Marsu jer je toliko suha da neke meteorološke postaje ondje nikada nisu zabilježile ni jednu kap kiše.

Raj za pingvine: Unatoč tropskoj klimi na sjeveru, Čile ima više ledenjaka nego gotovo bilo koje drugo područje na Zemlji izvan polarnih regija te je dom golemim kolonijama pingvina, uključujući poznate Magellanove pingvine na otoku Magdalena.

Najveći bazen na svijetu: Odmaralište San Alfonso del Mar u Algarrobu ima bazen upisan u Guinnessovu knjigu rekorda. Dug je više od jednog kilometra, sadrži 66 milijuna galona morske vode i površinom odgovara veličini 20 olimpijskih bazena, prenosi Cascada.

Antarktički teritorij: Smješten između Tihog oceana i Anda, Čile također polaže pravo na dio Antarktike koji je veći od Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva zajedno.

