Azijski tigrasti komarac širi se sve do Berlina: Koliko je opasan?

Ova vrsta izvorno potječe iz tropskih krajeva. Zbog klimatskih promjena od 1990-ih godina masovno se proširila južnom i srednjom Europom. Za razliku od mnogih drugih komaraca, azijski tigrasti komarac aktivan je i tijekom dana, a njegov ubod može biti vrlo bolan. Lako ga je prepoznati po karakterističnim crno-bijelim prugama. Dugačak je između pola i jednog centimetra.