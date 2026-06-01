TROPSKE BOLESTI
Azijski tigrasti komarac širi se sve do Berlina: Koliko je opasan?
Dug tek nekoliko milimetara, azijski tigrasti komarac sve se brže širi Njemačkom. Kao potencijalni prijenosnik virusa denge i chikungunye, izaziva zabrinutost zdravstvenih vlasti. Stručnjaci upozoravaju da bi klimatski uvjeti ove godine mogli dodatno pogodovati njegovu širenju.
Iako je riječ o tropskoj vrsti, azijski tigrasti komarac sve je prisutniji u Njemačkoj, osobito u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.
Dosad su stabilne populacije potvrđene u Bonnu, Euskirchenu i okrugu Rhein-Erft. Grad Köln također upozorava da bi se broj ovih komaraca mogao znatno povećati tijekom nadolazećih mjeseci. Najsjevernija lokacija na kojoj je potvrđena njihova prisutnost zasad je Berlin, piše Euronews.
Zašto bi se ove godine mogli posebno proširiti?
Azijski tigrasti komarci najbolje uspijevaju u toplim i vlažnim uvjetima. Upravo takvo vrijeme trenutno prevladava u Njemačkoj – česte oborine uz istodobno toplo i sunčano vrijeme. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji zime postaju sve blaže, što dodatno pogoduje opstanku i širenju ove vrste.
Prema podacima Instituta za tropsku medicinu Bernhard Nocht (BNITM), važan čimbenik širenja komaraca predstavlja i porast međunarodnih putovanja te intenzivniji promet roba.
Jesu li azijski tigrasti komarci opasni?
Ova vrsta izvorno potječe iz tropskih krajeva. Zbog klimatskih promjena od 1990-ih godina masovno se proširila južnom i srednjom Europom. Za razliku od mnogih drugih komaraca, azijski tigrasti komarac aktivan je i tijekom dana, a njegov ubod može biti vrlo bolan. Lako ga je prepoznati po karakterističnim crno-bijelim prugama. Dugačak je između pola i jednog centimetra.
Najveću zabrinutost izaziva činjenica da može prenositi uzročnike bolesti poput denge i chikungunye.
Kako prepoznati moguću infekciju?
Denga je zarazna bolest koju uzrokuju virusi denge, a najčešće se javlja u tropskim i suptropskim područjima. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Simptomi se obično pojavljuju četiri do deset dana nakon zaraze i uključuju visoku temperaturu, jake glavobolje, bolove u mišićima i zglobovima te osip na koži. Zbog intenzivnih bolova bolest je poznata i pod nazivom „groznica slomljenih kostiju“.
Većina oboljelih oporavi se unutar jednog do dva tjedna, no u pojedinim slučajevima mogu nastupiti ozbiljne komplikacije poput krvarenja, zatajenja cirkulacije ili teškog oblika denge koji može biti smrtonosan. Za bolest još ne postoji specifična antivirusna terapija, pa se liječenje temelji na ublažavanju simptoma i nadoknadi tekućine.
Virus chikungunye uzrokuje chikungunya groznicu, a prenose ga prvenstveno komarac žute groznice i azijski tigrasti komarac.
Nakon infekcije najčešće se javljaju nagla visoka temperatura, jaki bolovi u zglobovima i mišićima, glavobolja te osip. Posebno su karakteristični izrazito snažni bolovi u zglobovima koji mogu potrajati dugo nakon što akutna faza bolesti prođe. Iako čikungunja obično nije životno ugrožavajuća, simptomi mogu ozbiljno narušiti kvalitetu života oboljelih tijekom više tjedana ili čak mjeseci. Budući da ne postoji specifično antivirusno liječenje, terapija se svodi na mirovanje, unos dovoljno tekućine i ublažavanje simptoma.
U Njemačkoj dosad nije zabilježen nijedan slučaj prijenosa ovih bolesti putem lokalno nastanjenih tigrastih komaraca. Ipak, stručnjaci smatraju da je, zbog klimatskih promjena, pojava takvih slučajeva samo pitanje vremena.
Kako se zaštititi?
Najvažnija preventivna mjera jest redovito uklanjanje ili mijenjanje stajaće vode u kantama za zalijevanje, posudama, kantama i podlošcima za cvijeće. Također se preporučuje spriječiti nakupljanje kišnice gdje god je to moguće.
Građani mogu pomoći i u znanstvenim istraživanjima tako da ulovljene azijske tigraste komarce pošalju projektu „Mosquito Atlas“. Riječ je o nacionalnoj inicijativi u kojoj stručnjaci identificiraju vrste komaraca i prate njihovo širenje, čime prikupljaju važne podatke za buduće mjere zaštite javnog zdravlja.
