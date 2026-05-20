Pošta objavila upozorenje: Lažni poštari s paketima operiraju Zagrebom!

Hrvatska pošta poslala je upozorenje građanima.
Na području šireg centra Zagreba zabilježeni su slučajevi u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao poštari Hrvatske pošte. Nepoznate osobe na adrese korisnika dolaze s pošiljkama koje korisnici nisu naručili te ih traže da plate naknadu za pouzeće prilikom uručenja.
Hrvatska pošta poziva korisnike koji su naručili ili očekuju pošiljke s naplatom pouzeća da obrate pažnju na detalje kako bi se zaštitili od potencijalne prijevare: poštar Hrvatske pošte prepoznatljiv je po službenoj uniformi na kojoj se nalazi službeni logo kompanije, poštaru na dostavi korisnici mogu platiti iznos beskontaktno ili gotovinom, a primatelj pošiljke mora se digitalno potpisati u aplikaciji na uređaju kojeg poštar nosi sa sobom na dostavi.
Za dodatni oprez, upozoravaju kako se na pošiljkama prevaranata ne nalazi službena adresnica. Umjesto nje prevaranti koriste obrazac koji je dostupan u poštanskim uredima, ali ne služi kao adresnica, već se ispunjava prilikom predaje pošiljke.
Ključno je napomenuti da ako korisnici ne očekuju dostavu, obavezno trebaju provjeriti s ukućanima očekuju li pošiljku i od koga. Ako očekuju pošiljku, tada je potrebno provjeriti odgovara li iznos pouzeća onom iznosu koji je web trgovac na svojim stranicama označio kao vrijednost robe prilikom kupovine.
Korisnicima savjetujuju da se jave policiji i kontakt centru Hrvatske pošte ako su bili žrtva prijevare ili pokušaja prijevare.
