Pošta objavila upozorenje: Lažni poštari s paketima operiraju Zagrebom!

Hrvatska pošta poziva korisnike koji su naručili ili očekuju pošiljke s naplatom pouzeća da obrate pažnju na detalje kako bi se zaštitili od potencijalne prijevare: poštar Hrvatske pošte prepoznatljiv je po službenoj uniformi na kojoj se nalazi službeni logo kompanije, poštaru na dostavi korisnici mogu platiti iznos beskontaktno ili gotovinom, a primatelj pošiljke mora se digitalno potpisati u aplikaciji na uređaju kojeg poštar nosi sa sobom na dostavi.

