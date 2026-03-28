WWF poziva građane da u subotu na sat isključe svjetla za planet Zemlju

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF pozvala je građane, gradove i tvrtke da u 20:30 sati simbolično ugase svjetla na jedan sat i time se pridruže njihovoj globalnoj volonterskoj akciji "Sat za planet Zemlju", usmjerenoj na potrebu zaštite prirode.
Oglas
"Dva desetljeća od pokretanja, WWF-ova inicijativa "Sat za planet Zemlju" doprinijela je da danas bolje razumijemo posljedice prirodnih kriza, da shvaćamo koliko je važno očuvati prirodu o kojoj izravno ovisi 55 posto globalnog BDP-a, kao i da razumijemo da bez zdravog planeta nema ni zdravih ljudi", naglasila je Petra Boić Petrač, direktorica komunikacija u WWF-Adriji.
Ovogodišnje izdanje održat će se u subotu, od 20:30 do 21:30 sati pod sloganom "Najveći sat za Zemlju", a milijuni ljudi diljem svijeta pozvani su da jedan sat posvete prirodi i zajedničkom cilju njezine zaštite.
"Ovaj jednostavan čin nije rješenje ni za klimatsku krizu ni za onu gubitka biološke raznolikosti, ali je snažan podsjetnik da rješenja ovise o svima nama. Kada milijuni ljudi istovremeno naprave mali korak, to postaje glas koji se čuje i koji poručuje da nam je stalo, da razumijemo koliko naši svakodnevni izbori utječu na prirodu i da očekujemo odgovorne i ispravne odluke", poručila je Boić Petrač.
Naglasila je da smo prva generacija koja je upoznata s tim podacima, a potencijalno zadnja koja može napraviti promjenu. "Sat za planet Zemlju" svake nas godine podsjeća da promjene ne počinju i ne završavaju u tih 60 minuta, već u tome kako živimo i ostalih 8759 sati u godini".
Zato se, dodala je, zadnje subote u ožujku već 20 godina gase svjetla i, još važnije, bira mijenjati navike, odgovorno trošiti prirodne resurse i ne odustajati od zahtjeva za održivijom budućnošću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas