Ovaj detalj na rajčici može značiti da je puna otrova

Unsplash/Ilustracija

Vjerojatno vam se dogodilo da stanete pred štand na tržnici i zapitate se je li rajčica koju želite kupiti tretirana pesticidima. Kako vaša odluka ne bi ovisila o povjerenju u prodavača, otkrivamo vam kako prepoznati dobru rajčicu.

Podijeli

Oglas

Kako biste utvrdili sadrži li rajčica pesticide, najbolje bi bilo da je prerežete i pogledate unutrašnjost. Rajčica koja sadrži toksine obično ima žućkaste pruge, sa žutim „dijelom” u sredini.

Također, obratite pažnju na to jesu li rajčice iste veličine i izgledaju li identično – upravo one koje djeluju „savršeno” i kao da su napravljene po istom kalupu gotovo sigurno nisu prirodno takve izrasle.

Izbjegavajte i pakirano voće jer ono gotovo u pravilu dolazi iz proizvodnje u kojoj su obilno korištene kemikalije i pesticidi, piše Krstarica.

No ako rajčica ne izgleda „savršeno”, ako ima brazde, smeđe šare ili je pomalo neobičnog oblika, najvjerojatnije je riječ o neprskanoj rajčici.