Problemi na obuci
Još jedan ročnik zbog bolesti morao kući. Majka upozorava: "Resursi u vojarni su vrlo ograničeni"
Nakon objave priče o oboljelom vojniku Novom listu se javila još jedna majka iz Pule s gotovo identičnim lošim iskustvom.
Nakon jučerašnje vijesti o oboljelom ročniku iz Pule, kojem su pozvani roditelji u vojarnu u Slunj kako bi ga odveli kući na liječenje, Novom listu se javila još jedna majka drugog pulskog ročnika s vrlo sličnom pričom, piše Zvjezdan Strahinja.
– Sin mi je imao visoku temperaturu, 39 stupnjeva tijekom četiri dana, i nije primio odgovarajuće liječenje. U vojarni mu je savjetovano da se vrati kući na liječenje. Došli smo po njega i odveli ga na hitnu pomoć u Puli.
Dijagnosticirali su mu streptokoknu upalu grla i infekciju. Proveo je u dnevnoj bolnici šest dana, primao je injekcije penicilina, a zatim je nastavio liječenje još dva tjedna.
Ne mislim da je problem u osoblju, ali resursi i organizacija u vojarni su definitivno vrlo ograničeni, ispričala je majka čiji su podaci poznati redakciji Novog lista.
Ponukana negativnim komentarima koji su se pojavili uz prvi članak objavljen na društvenim mrežama, ustvrdla je da ročnici nisu nikakvi slabići, »kakvim ih kritičari žele prikazati«, već mladići u punoj fizičkoj snazi, navikli na sportske i druge napore, a koji su jednostavno imali tu nesreću da se razbole.
– Nije mi cilj kritizirati niti ikoga optuživati. Želim reći što se dogodilo mom sinu jer to može pomoći da se zdravstvena skrb ročnika bolje organizira. Samo to, rekla je ova majka.
Dok je njen sin još bio u vojarni, obavijestila je i liječnika u Puli o simptomima, a on je prvo posumnjao na meningitis.
– S takvim simptomima zaista je čudno da ga nisu odvezli u Karlovac gdje je najbliža bolnica, ispričala je majka.
S obzirom na to da njen sin zbog bolesti nije odradio temeljno vojno osposobljavanje u cijelosti, njegov status još nije u potpunosti riješen.
Podsjetimo, u prvom slučaju, ročnik iz Pule obolio je od gnojne angine, a iako su u vojarni posumnjali na upalu pluća, pustili su ga samog pred vojarnom da čeka roditelje kako bi ga odveli u Pulu. Nakon izlječenja vratio se u vojarnu i završio obuku.
