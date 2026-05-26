"Preselila sam se u Nizozemsku i shvatila zašto su njihova djeca proglašena najsretnijom na svijetu"

Tanja Rasmussen, majka koja se iz Seattlea preselila u Nizozemsku, za magazin Stylist opisala je kako ju je promjena okruženja potpuno navela da preispita način na koji se u mnogim zapadnim zemljama gleda na odrastanje djece, uspjeh i obiteljski život. Prema njezinim riječima, najveći šok nisu bili obrazovni sustav ni infrastruktura, nego činjenica da su djeca u Nizozemskoj mnogo opuštenija, samostalnija i zadovoljnija.