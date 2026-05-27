Trumpov "Odbor za mir" u krizi: "Nije uplaćen nijedan dolar"
Unatoč obećanjima vrijednima 17 milijardi dolara, organizacija je zapela u pravnom i političkom limbu, bez novca koji pristiže za projekte obnove Gaze.
Službeni fond „Odbora za mir” Donalda Trumpa ostao je prazan, a organizacija se nalazi u pravnom i političkom zastoju koji koči projekte obnove Gaze, piše Financial Times.
Američki predsjednik opisao je odbor, koji je od svjetskih čelnika tražio „doživotne članarine” od milijardu dolara, kao jednu od „najznačajnijih” međunarodnih organizacija ikad osnovanih. Države članice obećale su sedam milijardi dolara za humanitarni paket odbora za Gazu, dok je Trump obećao dodatnih 10 milijardi dolara američkog financiranja.
"Nije uplaćen nijedan dolar"
No, četiri mjeseca nakon osnutka, financijski fond koji je za odbor uspostavila Svjetska banka nije primio nikakva sredstva donatora, tvrde četiri osobe upoznate sa situacijom. „Nije uplaćen nijedan dolar”, rekao je jedan od izvora.
Umjesto korištenja fonda kojim upravlja Svjetska banka i koji podržava UN, odbor je donacije primao izravno preko računa u JPMorganu, rekli su glasnogovornik odbora i još jedna osoba upoznata s aranžmanom.
Dok Svjetska banka mora izvještavati donatore i članove odbora o financijskom stanju fonda za Gazu, za JPMorgan račun ne postoje neovisni zahtjevi transparentnosti.
Dužnosnik Odbora za mir rekao je za Financial Times da je „uspostavljeno više opcija za primanje sredstava”, uključujući mehanizam Svjetske banke, te da su se „donatori zasad odlučili koristiti drugim opcijama”.
Dodao je da će Odbor za mir „izvijestiti o svojim financijama” vlastiti izvršni odbor, koji čine dužnosnici Trumpove administracije i drugi savjetnici, „u trenutku koji bude procijenjen prikladnim”.
"Ništa od tog novca nije otišlo odboru"
Marokanske donacije od oko 20 milijuna dolara pomogle su financirati ured Nikolaya Mladenova, „visokog predstavnika” za poslijeratnu Gazu, kao i plaće palestinskog tehnokratskog odbora koji je formiran za upravljanje enklavom.
Ujedinjeni Arapski Emirati nedavno su osigurali i 100 milijuna dolara za obuku nove policijske snage za Gazu, no program još nije započeo, a sredstva su zamrznuta, tvrde dvije osobe upoznate sa situacijom.
Američki State Department planira preraspodijeliti oko 1,2 milijarde dolara pomoći za projekte povezane s programom odbora. No ta sredstva, koja ne bi išla izravno odboru, također još nisu potrošena.
Visoki kongresni pomoćnik rekao je: „Ništa od tog novca nije otišlo odboru. Nijednim od tih sredstava ne upravlja Odbor za mir. State Department nam kaže da nema namjeru dopustiti odboru upravljanje tim sredstvima.”
Za obnovu potrebno više od 70 milijardi dolara
State Department želi odboru izravno osigurati oko 50 milijuna dolara za operativne troškove, ali ni taj novac još nije isplaćen. Dužnosnici su uvjerili Kongres da odbor neće moći koristiti sredstva dok ne uspostavi financijske kontrole i druge sustave potrebne za primanje američkog novca, dodao je kongresni pomoćnik.
State Department priopćio je da „podržava predsjednikovu viziju” odbora te da „nastavlja procjenjivati kako postojeće ovlasti, programi i međuresorna koordinacija mogu najbolje podržati te ciljeve”.
Iako je odbor već počeo raspisivati natječaje za sigurnosne i građevinske projekte u Gazi, glasnogovornik odbora rekao je da još nijedan ugovor nije dodijeljen. „Velik dio razloga je to što još ne djelujemo u Gazi” jer Hamas još nije položio oružje, rekao je.
Trump je odbor pokrenuo uz veliko medijsko predstavljanje u siječnju, što je u nekim europskim prijestolnicama izazvalo bojazan da mu je cilj konkurirati UN-u. Prva glavna misija bila mu je nadgledati obnovu Gaze nakon dvije godine razornog rata.
Njegov zet i savjetnik Jared Kushner kasnije je predstavio futurističke modele Gaze pokretane umjetnom inteligencijom, s blještavim tornjevima i luksuznim sadržajima. Nedavna procjena EU-a, UN-a i Svjetske banke pokazala je da će za obnovu Gaze tijekom sljedećeg desetljeća biti potrebno više od 70 milijardi dolara.
Pravni status Odbora?
Američki zakonodavci zatražili su od Trumpove administracije dodatne informacije o odboru, njegovom radu i pravnom statusu. Neki su doveli u pitanje ispunjava li pravne kriterije da bi u SAD-u bio priznat kao međunarodna organizacija koja može primati američka sredstva, no od State Departmenta još nisu dobili detaljne odgovore.
Demokratski senator Brian Schatz rekao je da mu je američki državni tajnik Marco Rubio kazao kako odbor ima sličan pravni status kao agencija UN-a, opisujući ga kao „tvorevinu UN-a za razmatranje obnove i humanitarnih napora u Gazi”.
Trump, s druge strane, o odboru govori kao o „nekoj vrsti kraljevskog dvora”, rekao je Schatz. „Zato zapravo ne znam što je to… Meni to uopće nije jasno.”
Osobe uključene u planiranje poslijeratne Gaze kažu da dodatna pravna pitanja proizlaze iz načina na koji rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a opisuje odbor kao „privremenu upravu” do povratka Palestinske samouprave na vlast u enklavi. „Što se događa kada to istekne?”, upitao je jedan od izvora.
"Tko je odgovoran za Gazu?"
Jedan potencijalni izvođač radova rekao je: „Tko je odgovoran za Gazu? Koji se zakon primjenjuje u Gazi? Za tvrtke koje pokušavaju raditi ondje postoji puno rizika.”
Nakon primirja postignutog uz američko posredovanje, kojim su okončane dvije godine intenzivnih sukoba između Izraela i Hamasa, Trump je predstavio ambiciozan višefazni plan koji je uključivao razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga i obnovu enklave.
Nijedan od ta tri ključna cilja zasad nije ostvaren. Dvije osobe upoznate s planovima za poslijeratnu Gazu dodale su da „nijedan američki dolar” još nije iskorišten za obnovu palestinske enklave.
Bishara Bahbah, palestinsko-američki poduzetnik koji je pomagao Trumpovoj administraciji u pregovorima s Hamasom, rekao je da odbor još nije započeo rad u Gazi zbog „potpunog nedostatka financiranja koje bi omogućilo provedbu bilo kakvih aktivnosti na terenu”.
