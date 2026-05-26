četiri osobe u bolnici
Autobus s učenicima sletio s ceste kod Obrovca, dvije sestre teško ozlijeđene, drugi par sestara nagnječen
Autobus zadarskih registarskih oznaka, koji je vozio na relaciji Muškovci - Obrovac, sletio je s ceste, a u prometnoj nesreći ozlijeđene su četiri djevojčice - dva para sestara, od kojih je jedan par sestara teško ozlijeđen
"U Opću bolnici Zadar zaprimljene su četiri maloljetne djevojčice, a riječ je o dva para sestara. Prve sestre su mlađe životne dobi - jedna je s teškim tjelesnim ozljedama i trenutno se nalazi na operaciji, kod druge su takoder ustanovljene teške tjelesne ozljede, koje za sada ne zahtijevaju operaciju, nalazi se na opservaciji", rekao je za N1 dr. Nediljko Jović, kirurg zadarske Opće bolnice.
Dodao je kako su kod drugog para sestara prisutne ozljede u vidu nagnječenja, još uvijek su u obradi i neće biti potrebna operacija. Obje se nalaze na opservaciji.
Nitko nije životno ugrožen. U najavi je dolazak još jednog učenika i vozača, rekli su nam u zadarskoj Općoj bolnici.
Autobus s učenicima je sletio s ceste. Kako je objavila zadarska policija, jutros u 7:58 su dobili dojavu da se na području Bilišana dogodila prometna nesreća.
Odmah po dojavi su na mjesto događaja upućene sve žurne službe.
Prema raspoloživim informacijama, radi se o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao autobus (minibus) zadarskih registarskih oznaka, koji je prometovao na relaciji Muškovci - Obrovac, a prevozio je učenike prema Obrovcu.
