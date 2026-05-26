OBJAVIO DORH

Hrvatska pobijedila MOL u arbitraži, sud odbio sve mađarske zahtjeve. Šušnjar: "Vrijeme je da se suvlasnici Ine..."

N1 Info
26. svi. 2026. 17:45
26.10.2021., Zagreb - Upravna zgrada Ine d.d. takozvana Karingtonka na aveniji Veceslava Holjevca. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Republika Hrvatska je pobijedila mađarski MOL u trgovačkoj arbitraži, objavilo je Državno odvjetništvo. Arbitražni sud odbio je sve zahtjeve MOL-a te mađarskoj kompaniji naložio da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama.

Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti:

"Pravorijekom od 26. svibnja 2026. arbitražni tribunal u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev te naložio MOL-u platiti tuženoj Republici Hrvatskoj troškove tribunala i administrativne troškove postupkq u iznosu 775.000 EUR s kamatom.

Riječ je o tužbenom zahtjevu koji je MOL kao tužitelj izvorno postavio u ICSID investicijskoj arbitraži u kojoj je u srpnju 2022. donesen arbitražni pravorijek. Tim je pravorijekom MOL upućen da u trgovačkoj arbitraži ostvaruje svoj tužbeni zahtjev zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene ugovora o plinskom poslovanju, a radi isplate naknade štete.

Stoga je MOL 2023. godine pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Republike Hrvatske.

Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju i Prvu izmjenu ugovora o plinskom poslovanju i tražio naknadu štete u iznosu 36.152.485,00 EUR odnosno alternativo naknadu štete za INU u iznosu 91.121.742,00 EUR.

Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a", objavilo je Državno odvjetništvo.

Šušnjar: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na X-u o arbitraži koju je Hrvatska dobila protiv MOL-a.

"MOL je izgubio arbitražu koju je pokrenuo protiv Republike Hrvatske.

Čestitam DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa.

Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno – razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje.

Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije.

To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti.

Ovo je ujedno i prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja", napisao je Šušnjar na X-u.

