KORISNI SAVJETI
Kako uštedjeti na godišnjem odmoru
Unatoč rastu cijena i ekonomskoj neizvjesnosti, interes Europljana za ljetna putovanja ne jenjava. Stručnjaci zato savjetuju kako uštedjeti na godišnjem odmoru bez potpunog odricanja od putovanja.
Prema istraživanjima, 77 posto Europljana planira putovati ovog ljeta, a najviše interesa pokazuju stanovnici Velike Britanije i Portugala. Ipak, sve više putnika pri odabiru destinacije vodi računa o cijeni prijevoza, smještaja i svakodnevnih troškova.
Avionske karte poskupjele su u prosjeku za više od 13 posto, dok su željezničke karte rasle znatno sporije. Zbog toga mnogi biraju vlak umjesto aviona, osobito za kraća europska putovanja. Stručnjaci preporučuju i rezervaciju karata unaprijed te uspoređivanje cijena preko više platformi.
Popularni ostaju i niskobudžetni avioprijevoznici, koji nude jeftinije karte bez dodatnih usluga poput predane prtljage ili rezervacije sjedala.
Sarajevo, Podgorica i Beograd za gradski odmor
Zbog mogućih otkazivanja letova i poremećaja u prometu, savjetuje se rezervacija paket-aranžmana, koji pružaju veću zaštitu putnicima.
Sve više Europljana bira kraća putovanja i "staycation“ odmore bliže domu. Putovanja unutar Europe i dalje su znatno jeftinija od odlazaka na druge kontinente.
Među najpovoljnijim europskim destinacijama za gradski odmor ove godine izdvajaju se Sarajevo, Bukurešt, Tirana, Podgorica i Beograd. Cijelu listu možete pogledati na stranicama Euronewsa.
Stručnjaci savjetuju putovanja u lipnju i rujnu, kada su cijene niže, gužve manje, a vrijeme i dalje pogodno za odmor.
