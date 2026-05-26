Više od 50 posto karcinoma koji se mogu spriječiti povezano je sa samo dvije životne navike
Lako je imati osjećaj da smo nemoćni pred rakom, no istraživanja su identificirala nekoliko načina na koje možemo smanjiti rizik od razvoja bolesti.
Prema nedavnoj analizi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), više od trećine svih slučajeva raka u svijetu može se spriječiti. Rak pluća, želuca i vrata maternice čine gotovo polovicu tih slučajeva, prenosi Science Alert.
To znači da bi se milijuni smrtonosnih karcinoma svake godine mogli spriječiti medicinskim intervencijama, promjenama ponašanja, smanjenjem profesionalnih rizika ili rješavanjem problema zagađenja okoliša.
Kod muškaraca je rizik bio posebno visok. Pušenje je pridonijelo nastanku 23 posto svih novih slučajeva raka kod muškaraca diljem svijeta tijekom te godine. No pušenje nije jedini uzrok — važnu ulogu ima i zagađenje zraka, a njegov utjecaj razlikuje se od regije do regije.
U istočnoj Aziji, primjerice, oko 15 posto svih slučajeva raka pluća kod žena povezano je sa zagađenjem zraka. U sjevernoj Africi i zapadnoj Aziji, s druge strane, oko 20 posto svih slučajeva raka pluća kod muškaraca povezano je sa zagađenjem zraka.
Nakon pušenja, drugi najznačajniji promjenjivi faktor rizika bila je konzumacija alkohola. Ona je činila 3,2 posto svih novih slučajeva raka, odnosno približno 700.000 slučajeva.
„Ova važna studija predstavlja sveobuhvatnu procjenu karcinoma koji se mogu spriječiti diljem svijeta, uključujući po prvi put i infektivne uzroke raka zajedno s bihevioralnim, okolišnim i profesionalnim rizicima”, rekla je Isabelle Soerjomataram, medicinska epidemiologinja WHO-a i jedna od autorica analize.
Što je pokazala analiza
Analiza je pokazala da je tijekom 2022. godine zabilježeno gotovo 19 milijuna novih slučajeva raka. Oko 38 posto tih dijagnoza bilo je povezano s 30 promjenjivih faktora rizika.
Među njima su pušenje duhana, konzumacija alkohola, visok indeks tjelesne mase, nedovoljna tjelesna aktivnost, bezdimni duhan — poput duhana za žvakanje — nedovoljno dojenje, zagađenje zraka, ultraljubičasto zračenje, infektivni uzročnici i više od deset profesionalnih izloženosti.
Najveći preventabilni faktor povezan s rakom nije iznenađenje — pušenje duhana. Ono je bilo povezano s 15 posto svih slučajeva raka te godine. Prema procjenama istraživača, pušenje i konzumacija alkohola zajedno čine gotovo polovicu, odnosno oko 48 posto svih preventabilnih slučajeva raka.
Infekcije su, s druge strane, povezane s oko 10 posto novih slučajeva raka. Kod žena je najveći udio preventabilnih karcinoma povezan s visokorizičnim humanim papiloma virusom (HPV), koji može dovesti do raka vrata maternice.
Srećom, danas postoji cjepivo protiv HPV-a koje sprječava mnoge povezane bolesti, no procijepljenost je u mnogim dijelovima svijeta i dalje niska. Rak želuca češći je kod muškaraca i uglavnom se povezuje s pušenjem i infekcijama uzrokovanima neadekvatnim sanitarnim uvjetima i lošim pristupom čistoj vodi.
„Ovo je prva globalna analiza koja pokazuje koliki dio rizika od raka dolazi od uzroka koje možemo spriječiti”, rekao je André Ilbawi, voditelj WHO-ova tima za kontrolu raka i koautor analize.
Kako navodi, „proučavanje obrazaca među državama i populacijskim skupinama može vladama i pojedincima pružiti konkretnije informacije koje mogu pomoći u sprječavanju mnogih slučajeva raka prije nego što se razviju”.
Sada je vrijeme da se ozbiljno posvetimo ovom problemu jer istraživanje pokazuje da postoji mnogo toga što se može učiniti kako bi se smanjio rizik od razvoja brojnih oblika raka.
„Ukratko, gotovo četiri od deset slučajeva raka diljem svijeta tijekom 2022. godine mogla su biti spriječena uklanjanjem izloženosti faktorima rizika razmatranima u ovoj studiji”, navode istraživači.
Na kraju, njihovi rezultati dodatno potvrđuju potrebu za učinkovitom prevencijom raka, koja zahtijeva trajnu političku predanost i ulaganja prilagođena specifičnim profilima rizika populacija diljem svijeta.
