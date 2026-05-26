Jedina država na svijetu nazvana po ženi

Ime Sainte-Lucie vjerojatno je bilo ustaljeno u europskoj uporabi do kraja šesnaestog stoljeća, kada se otok na kartama pojavljuje kao „St. Lucia”, „ Saint Lucia ” ili u sličnim varijantama. Do vremena kada su Francuzi i Englezi započeli svoju dugu borbu za otok, ime svetice već se trajno ustalilo. Kada su Britanci 1814. godine preuzeli konačnu vlast od Francuza, otok je čak četrnaest puta promijenio vlasnika između dviju sila. To stalno nadmetanje izvor je drugog nadimka Svete Lucije, „Helena Zapadne Indije”, prema Heleni Trojanskoj oko koje se neprestano ratovalo. Britanci su zadržali ime Sveta Lucija umjesto da ga prevode.