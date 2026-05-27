Oglas

ministar financija

Ćorić o novom guverneru HNB-a:  Žigman je kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju

author
Hina
|
27. svi. 2026. 11:28
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Tomislav Ćorić
N1

Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je u srijedu, nakon koalicijskog sastanaka, da će Ante Žigman, sadašnji predsjednik Uprave HANFA-e, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera HNB-a.

Oglas

Žigman je kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju, rekao je Ćorić novinarima.
 Podsjetio je pritom da je Žigman dugogodišnji dionik na financijskom tržištu, poznati ekonomist, osoba koja je proteklih 25, odnosno 30  godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.

Dobar dio karijere proveo je i u HNB-u na različitim pozicijama, rekao je ministar i izrazio uvjerenje da će Žigman dobiti potvrdu Hrvatskog sabora.

Teme
ante žigman tomislav ćorić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ