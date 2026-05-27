Mladiće koji su pretukli stranog pomorca u Rijeci tužiteljstvo tereti za pokušaj ubojstva

Iz Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci navode kako postoji osnovana sumnja da su se prvookrivljeni i drugookrivljeni mladić i maloljetnica 31. siječnja u kasnijim večernjim satima u Rijeci, zajedno i dogovorno, zbog netrpeljivosti prema određenim stranim državljanima, svjesni da takvim postupanjem mogu usmrtiti državljanina Sirije i pristajući na to, fizički ga napali i zadali mu više udaraca po glavi i tijelu.