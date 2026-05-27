a jedna djevojka pod istragom
Mladiće koji su pretukli stranog pomorca u Rijeci tužiteljstvo tereti za pokušaj ubojstva
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je pokrenulo istragu protiv dvojice mladića, koji su prije tri mjeseca pretukli pomorca iz Sirije, zbog sumnje na ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari, dok je još jedna djevojka pod istragom zbog pomanja u tim nedjelima.
Oglas
Nakon provedenog ispitivanja druge, maloljetne djevojke, pred sucem istrage, donijeto je rješenje o provođenju pripremnog postupka zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela poticanja na ubojstvo u pokušaju, poticanja na tešku krađu i poticanja na oštećenje tuđe stvari.
Uz to, u odnosu na prvookrivljenog mladića donijeto je i rješenje o provođenju istrage i zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
Iz Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci navode kako postoji osnovana sumnja da su se prvookrivljeni i drugookrivljeni mladić i maloljetnica 31. siječnja u kasnijim večernjim satima u Rijeci, zajedno i dogovorno, zbog netrpeljivosti prema određenim stranim državljanima, svjesni da takvim postupanjem mogu usmrtiti državljanina Sirije i pristajući na to, fizički ga napali i zadali mu više udaraca po glavi i tijelu.
Dvije djevojke pritom su ohrabrivale okrivljenike i poticale ih na udaranje pomorca koji je pritom teško ozlijeđen.
Tužiteljstvo navodi da je drugookrivljenik uzeo i za sebe i prvookrivljenika zadržao oštećenikovih 200 eura te uz ohrabrenje trećeokrivljenice i maloljetnice uništio njegov mobilni uređaj. Prvookrivljenik je osumnjičen i da je neovlašteno držao spremnik za automatsku pušku te više od 20 komada vojnog streljiva.
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci određivanje istražnog zatvora protiv provookrivljenika, drugookrivljenika i trećeokrivljenice zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Dvojica osumnjičenih mladića u istražnom zatvoru
Sudac istrage je djelomično prihvatio prijedlog i odredio istražni zatvor dvojici mladića dok je starijoj djevojci naložio mjeru opreza redovitog javljanja nadležnoj policiji.
U odnosu na odbijajući dio rješenja suca istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je podnijelo žalbu.
Dvojicu mladića, obojicu rođenih 2007. te dvije djevojke, od kojih je prva rođena 2007., a druga 2008. godine, policija je uhitila u petak ujutro, protiv njih su podnesene kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku.
Policija je utvrdila da je 25-godišnji državljanin Sirije 31. siječnja oko 23.35 sati u Rijeci napadnut, pri čemu je zadobio više udaraca po glavi i tijelu te su mu otuđeni novac i mobitel.
Riječka policija se prije desetak dana očitovala o video snimci, koja se pojavila na društvenim mrežama, a prikazuje napad na pomorca. Naveli su da je snimka, za koju policija dotad nije znala, stara više od tri mjeseca te da je ozlijeđenom pomorcu tada ukazana liječnička pomoć, dok je protiv počinitelja podnesena kaznena prijava.
Iz policije su tada priopćili da snimka nasilničkog ponašanja datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke, a kriminalističko istraživanje je nastavljeno.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas