HOSPITALIZIRAN JE

Muškarac koji je danas skakao po krovovima automobila nije Hrvat: Otkriveni su detalji o njemu

N1 Info
26. svi. 2026. 22:05
muškarac na krovu automobila
Nevjerojatan se prizor odigrao danas malo iza podneva u Novom Zagrebu, gdje se na jednom od najprometnijih gradskih raskrižja rastrojeni muškarac penjao po automobilima, skakao po njima i vikao.

Incident se dogodio na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića, a šokirani vozači pozvali su policiju i sami zadržali muškarca do dolaska službenika.

Dok je vikao s krovova automobila, prisutni ga nisu razumjeli, što ne čudi jer nije iz Hrvatske. Naime, RTL doznaje da je riječ o 27-godišnjem rumunjskom državljaninu.

Policija je potvrdila da su ga prisutni svladali uz uporabu sredstava prisile. Prije nego što je odveden, oštetio je nekoliko vozila i razbio dva vjetrobranska stakla. Činjenica da nije iz Hrvatske i da potencijalno nije zavidnog materijalnog stanja, komplicira priču onima kojima je počinio štetu.

Ravnateljica zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinu potvrdila je da je muškarac odmah nakon intervencije prevezen u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Tamo je stigao u pratnji interventne policije, s lisicama na rukama i u potpuno konfuznom stanju.

Hospitaliziran je i smješten na zatvoreni odjel, gdje borave pacijenti s teškim psihotičnim stanjima. Liječnicima posao dodatno otežava jezična barijera jer muškarac slabo govori engleski.

