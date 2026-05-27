EUROPSKI UZOR
Veliki uspjeh Grčke: Osmero od desetero pretile djece smršavjelo, evo kako
Grčka je, uz pomoć UNICEF-a i financiranje Europske unije, postala primjer uspješne borbe protiv dječje pretilosti u Europi.
Oglas
Rezultati nacionalnog programa za prevenciju pretilosti kod djece pokazali su značajan napredak u prehrambenim navikama i tjelesnoj aktivnosti djece i njihovih obitelji.
Program, koji je provodilo grčko Ministarstvo zdravstva u suradnji s UNICEF-om, obuhvatio je cijelu zemlju, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je Grčku "zemljom modelom” za južnu Europu.
Više od 1.900 djece s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću dobilo je besplatno nutricionističko savjetovanje kroz 13.000 individualnih tretmana.
Smanjena i potreba za lijekovima
Osam od deset djece izgubilo je višak kilograma i vratilo normalan indeks tjelesne mase, dok su mnoga djeca s dijabetesom, hipertenzijom ili povišenim kolesterolom poboljšala zdravstveno stanje i smanjila potrebu za lijekovima, piše Euronews.
Program je uključivao i škole: gotovo 100.000 učenika sudjelovalo je u radionicama o zdravoj prehrani, a više od 135.000 djece u besplatnim sportskim aktivnostima.
Udio djece uključene u organizirani sport porastao je s 52,5 na 60 posto.
73 posto roditelja uključeno u program
Podijeljeno je i više od 130.000 zdravih obroka i svježeg voća u osnovnim školama, a posebni edukativni materijali prilagođeni su djeci s invaliditetom i posebnim potrebama.
Znatno je porasla i svijest roditelja o zdravoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti djece.
Više od 73 posto roditelja navelo je da su bili uključeni u program ili koristili neku od ponuđenih usluga.
Stručnjaci procjenjuju da bi, nastavi li se provedba ovakvih mjera, stopa dječje pretilosti u Grčkoj mogla nastaviti padati sve do 2040. godine.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas