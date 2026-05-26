POTPUNO POLUDIO
VIDEO / Muškarac izazvao kaos na križanju u Zagrebu: Skakao je na krovove automobila i zaustavio promet
Izraženo rastrojeni muškarac izazvao je kaos u Novom Zagrebu oko podneva, a snimke su se brzo proširile društvenim mrežama.
Do incidenta je došlo na križanju Avenije Većeslava Holjevca i ulica Damira Tomljanovića i Joszefa Antalla.
Na snimci se vidi kako mlađi muškarac dijagonalno pretrčava cestu punu vozila u pokretu, a zatim skoče na automobil i penje se na krov.
Iz automobila je izašao vozač, a rastrojeni mu je muškarac počeo nešto govoriti. Zatim je pokušao skočiti na krov drugog automobila, ali ga je promašio i pao na cestu.
Brzo se ustao i zaletio se u treći automobil, odbio se od njega i opet ležati pred šokiranim vozačima, ali i prolaznicima. Tada je do njega došlo više ljudi, koji su ga savladali i odnijeli do obližnjeg travnjaka dok nije stigla policija.
"Oko 12:15 stiglo nam je više dojava građana da muškarac oštećuje vozila. Policija ga je savladala i djelatnici Hitne pomoći su ga pregledali pa je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu", za Dnevnik.hr su rekli iz zagrebačke policije.
