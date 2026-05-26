Dragan Šolak i Viktorija Boklag pokrenuli pravni postupak u Londonu kako bi zaustavili prodaju medija United Grupe
Nova.rs javlja kako su Dragan Šolak, bivši predsjednik Upravnog odbora United Grupe (UG), i Viktorija Boklag, bivša direktorica UG-a, pokrenuli danas preko kompanija Gerrard Enterprises LLC i Cable Management Company Ltd sudski postupak protiv triju entiteta pod kontrolom BC Partnersa.
Kako je priopćeno, cilj ovog postupka je zaustaviti prodaju medijskog poslovanja United Grupe, koja se provodi suprotno Ugovoru dioničara, piše Nova.rs.
„Dioničarski sporazum daje gospodinu Šolaku i gospođi Boklag ugovorna prava suglasnosti za svaku suštinsku promjenu u prirodi poslovanja United Grupe. Unatoč tome, BC Partners pokrenuo je proces prodaje United Medije, koja obuhvaća cjelokupan medijski segment United Grupe, bez njihova znanja, odobrenja ili suglasnosti“, navodi se u priopćenju.
United Media, navodi se dalje, upravlja s oko 120 medijskih operacija i predstavlja ključni dio integriranog telekomunikacijsko-medijskog modela United Grupe, pridonoseći privlačenju i zadržavanju korisnika, kao i jačanju regionalnog brenda.
„Njezina prodaja suštinski bi transformirala United Grupu iz integriranog medijskog i telekomunikacijskog lidera u pretežno telekomunikacijsku kompaniju, čime bi bila uništena posebna vrijednost objedinjene ponude usluga diljem jugoistočne Europe. Neki od ključnih medijskih brendova unutar portfelja United Medije uključuju nacionalne televizije Nova TV Bugarska i Nova TV Hrvatska, Adria News Network (ANN), kao i brojne druge popularne medijske platforme.
Prva prodaja odnosi se na Adria News Network (ANN) i njezinu imovinu u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, kao i Novu BH i Novu Montenegro. Ključno je da ona uključuje N1, Novu, Radar i Danas – neke od posljednjih preostalih uređivački neovisnih medija u Srbiji. Gospodin Šolak i gospođa Boklag nisu zabrinuti samo zbog načina na koji se ova prodaja provodi. Oni su također duboko zabrinuti onime što je javno poznato kao dosadašnja praksa predloženog kupca u pogledu suradnje i prihvaćanja investicija pojedinih država, kao i njegovih veza s vlastima u Srbiji i mogućih posljedica za slobodu medija u regiji“, piše u priopćenju koje prenosi Nova.rs.
Navodi se i da je pod vodstvom Šolaka i Boklag uređivačka neovisnost medija kompanije United Media bila zajamčena.
„Upravo zbog te neovisnosti velik broj gledatelja, čitatelja i novinara ukazivao je povjerenje važnom poslu koji ti mediji rade. Prošlog tjedna u javnosti su se pojavili komentari i zabrinutost u vezi s mogućim promjenama u uređivačkom pristupu N1 Srbija. Dio gledatelja i medijskih stručnjaka već je ukazao na promjene u tonu i sadržaju televizijskog izvještavanja. Medijske slobode u Srbiji i diljem regije previše su važne da bi bile tretirane kao potrošna stavka u procesu izlaska jednog privatnog investicijskog fonda iz vlasništva.“
Pravna zaštita koju Šolak i Boklag traže uključuje „utvrđivanje da prodaja United Medije predstavlja materijalnu promjenu prirode poslovanja United Grupe, kao i zabranu da se takva prodaja provede bez njihova pristanka. Sudac će odlučivati o tome poštuje li ovaj proces prodaje Ugovor dioničara, prava manjinskih dioničara i obveze koje prema njima postoje“, prenosi Nova.rs.
Šolak: Duboko sam zabrinut, poduzet ću sve korake
Osnivač United Grupe Dragan Šolak izjavio je:
„Bio sam duboko zabrinut kada sam pročitao navode da BC Partners namjerava prodati posljednje preostale uređivački neovisne medije u Srbiji kompaniji Alpac Capital.
Prodaja United Medije uništila bi integrirani telekomunikacijsko-medijski model koji je građen godinama i predala neke od posljednjih preostalih neovisnih medija u Srbiji kupcu sa zabrinjavajućom praksom prema medijskim slobodama.
Nisam bio obaviješten o prodaji United Medije niti o dogovoru s Alpacom. BC Partners ni u jednom trenutku nije tražio niti dobio moju suglasnost. Poduzet ću sve potrebne korake, uključujući i pravne postupke, kako bih osigurao da moja prava iz Ugovora dioničara budu u potpunosti poštovana i provedena.“
Ovo priopćenje dvoje nekada vodećih ljudi UG-a dolazi nakon niza novinskih napisa vezanih uz finalizaciju prodaje medija okupljenih unutar ANN-a.
ANN obuhvaća sljedeće medije: N1 Hrvatska, N1 Srbija, N1 Bosna i Hercegovina, N1 Slovenija, Nova S, TV Vijesti, dnevne novine Danas, dnevne novine Nova, dnevne novine Vijesti, tjednik Radar, Forbes Slovenija, Forbes Bosna i Hercegovina, Forbes Srbija, portal N1 Slovenija, portal N1 Hrvatska, portal N1 Bosna i Hercegovina, portal N1 Srbija, portal Nova.rs, portal Danas.rs, portal Radar.nova.rs i portal Zadovoljna.rs.
Prema navodima „Raskrikavanja“, nacrt ugovora između United Grupe i luksemburškog fonda „European Future Media Investments“, iza kojeg stoji portugalska investicijska grupa Alpac Capital, već je realiziran.
Priopćenje ANN-a i United Grupe
U priopćenju ANN-a (Adria News Network), nakon pojavljivanja inicijalnih informacija o prodaji, navedeno je da se ne komentiraju tržišne špekulacije niti potencijalne transakcije.
„Svjesni smo vanjskih špekulacija i medijskih izvještaja u vezi s potencijalnim interesom investitora za ANN. Kao stvar politike kompanije, ANN ne komentira tržišne špekulacije, razgovore s dioničarima niti potencijalne transakcije osim ako i dok ne bude dano službeno priopćenje“, navodi se.
„ANN ne komentira tržišne špekulacije niti potencijalne transakcije među dioničarima. Naše redakcijske operacije i uređivački procesi nastavljaju se uobičajeno“, zaključuje se.
Isto je priopćila i United Grupa na upit N1. U polemici s europarlamentarcem Sandrom Gozijem prošloga tjedna oglasio se i Stan Miller, koji je u pismu, u koje je Nova.rs imala uvid, rekao da je grupa učinila sve kako bi osigurala uređivačku neovisnost medija u svojem vlasništvu.
