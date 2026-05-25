U prosjeku ispustite vjetrove 32 puta dnevno. Znanstvenici napravili donje rublje kako bi to dokazali
Novi nosivi senzor smješten u donjem rublju „njuši” vaše vjetrove u nadi da će otkriti tragove o zdravlju vaših crijeva.
Osobno pitanje: biste li rekli da često puštate vjetrove? Koliko ste „stražnjih podrigivanja” prosječno odgovorni dnevno — pet? Dvadeset? Više?
Nema pogrešnih odgovora, jer su znanstvenici nedavno otkrili da su naši udžbenici iznenađujuće prazni kada je riječ o ljudskoj nadutosti, piše Science Focus.
Medicinska literatura često tvrdi da prosječna osoba ispusti plinove 5 do 15 puta dnevno, ali te procjene temelje se na ograničenim istraživanjima iz 1980-ih, kaže profesor Brantley Hall, koji proučava ljudski crijevni mikrobiom na Sveučilištu Maryland u SAD-u.
„Postoji nekoliko studija, ali bile su prilično invazivne. Uključivale su rektalne cijevi”, kaže. „Od tada zapravo nismo puno napredovali u razumijevanju toga.”
Sve do sada. Hall i njegov tim razvijaju ono što nazivaju Human Flatus Atlas — atlas ljudske nadutosti — kako bi mapirali normalan raspon ispuštanja plinova kod naše vrste. U središtu tog projekta nalazi se novo razvijeno pametno donje rublje koje detektira ljudske plinove.
Senzor veličine kovanice diskretno se pričvrsti u obične gaće. Ondje neprekidno registrira ispuštanje plinova i šalje podatke u aplikaciju koju mogu pratiti korisnici ili istraživači.
U studiji objavljenoj u prosincu 2025. u časopisu Biosensors and Bioelectronics: X, 38 sudionika nosilo je pametno rublje više od 11 sati dnevno tijekom najmanje tri dana. Senzori su pokazali da ljudi puštaju vjetrove češće nego što se dosad mislilo.
Zdravi odrasli u prosjeku ispuste 32 vjetra dnevno, iako sama srednja vrijednost ne govori cijelu priču.
Pokazalo se da postoje velike razlike među ljudima. U istraživanju su sudionici imali od četiri do čak 59 vjetrova dnevno. Neobjavljeni podaci iz aktualnih studija pokazuju još širi raspon.
„Imali smo jednu osobu koja je puštala vjetrove 175 puta dnevno”, kaže Hall. „A druga osoba — na istoj prehrani — samo četiri puta.”
Stražnji dio vaših hlača
Ovi pomalo neugodni uvidi rezultat su tehnologije koju je tim usavršavao pet godina.
Hall se smije dok objašnjava kako je sve počelo. „Ja sam mikrobiolog i jednog dana proučavali smo mikrobni metabolizam u anaerobnoj komori”, kaže.
„Ništa nije funkcioniralo. Frustrirali smo se, izvadili senzor iz komore i netko je prdnuo na njega — i dobili smo nevjerojatan signal!”
Od tog sudbonosnog dana senzor je otišao tamo gdje nijedan nosivi uređaj prije nije — unutar vaših gaća. Detektira vodik, jedan od plinova koji nastaju kada bakterije u našim crijevima razgrađuju hranu.
U mješavini postoje i drugi plinovi, a Hall se nada da će ih buduće verzije moći detektirati, no trenutačna tehnologija registrira samo „H-bombe”, odnosno vodik.
To je dovoljno da istraživači mjere učestalost nadutosti i počnu sastavljati Atlas ljudskih vjetrova. Hall kaže da su njihove studije prepune zainteresiranih sudionika, što pokazuje koliko su vremena uložili da uređaj bude udoban za nošenje.
„Najneočekivanije je to što ondje zapravo ima prostora”, kaže. „Nećete ga osjećati. Isprobali smo mnogo oblika i materijala. Pokazalo se da je krug pravi oblik jer ga ne možete staviti na pogrešan način.”
Tijekom videopoziva podiže ono što naziva „lutkom stražnjice” kako bi pokazao gdje se senzor nalazi.
„Ide ovdje”, kaže pokazujući, „uz perineum. Tamo ima prostora. Kad sjednete, zapravo vas ni ne dodiruje.
I, znate, žene stavljaju higijenske uloške u donje rublje i sasvim normalno funkcioniraju. Naš uređaj mnogo je manji od prosječnog uloška.”
Test njušenja
Što više ljudi bude nosilo Hallovo pametno donje rublje, to ćemo više naučiti o svakodnevnoj tjelesnoj funkciji koja — unatoč smijehu u zadnjim klupama — može puno otkriti o zdravlju probavnog sustava.
U većini slučajeva puštanje vjetrova potpuno je normalno i zdravo. Zapravo, ljudi koji jedu zdravu prehranu bogatu vlaknima među najčešćim su „prdonjama”, jer fermentacija vlaknaste hrane poput mahunarki i povrća u crijevima proizvodi dodatne plinove.
Nadutost je koristan pokazatelj općeg zdravlja crijeva. Može biti simptom sindroma iritabilnog crijeva ili intolerancije na hranu.
Promjene u navikama ili učestalosti mogu upućivati na promjene u mikrobiomu, povezane s povećanim stresom ili problemima u prehrani. Pretjerano stvaranje plinova — ili izrazito neugodan miris — može biti znak intolerancije na laktozu ili gluten.
A ako su vaši vjetrovi redovito praćeni drugim simptomima poput proljeva, boli ili nadutosti, vrijedi posjetiti liječnika.
Razlike u nadutosti mogu biti uzrokovane brojnim čimbenicima, kaže Hall.
„Ljudska genetika, prehrana i mikrobiom utječu na to kako i koliko često puštamo vjetrove. Recimo da ste intolerantni na laktozu — to bi bio genetski faktor”, kaže.
„Ali ako ste intolerantni na laktozu, tada morate uzeti u obzir i prehranu, jer ako pijete mlijeko, puštat ćete više vjetrova.”
