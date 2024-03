Žena je na lutriji osvojila 190 milijuna eura, a onda je napravila veliku grešku

Podijeli :

- / SWNS / Profimedia

Novac ne donosi sreću. Britanka Gillian Bayford potvrdila je ovu staru izreku na svojoj koži.

Škotkinja je 2012. s tadašnjim suprugom Adrianom Bayfordom na lutriji osvojila nevjerojatnih 190 milijuna eura, no njihov je brak doživio krah samo dvije godine kasnije. Dobitak na lutriji su nakon razvoda podijelili na jednake dijelove, a Gillian se potom vratila u Škotsku i započela novi život u svom starom domu, prenosi portal Metropolitan.

Multimilijunašica se potom zaljubila i udala za osuđivanog prevaranta Briana Deansa. No to je bio tek početak noćne more: Deans počeo razbacivati ​​novcem kao da je njegov. “Brian je Gillian vidio samo kao bankomat. Stalno mu je davala novac kako bi spasila brak”, objasnio je neimenovani izvor.

Kad je njezin suprug nastavio tražiti velike svote novca, Gillian je konačno prestala. “Vjerojatno ga se na vrijeme riješila. 51-godišnjakinja je prije nekoliko tjedana izbacila drugog supruga iz vile i podnijela zahtjev za razvod.”

