TUGA U SUSJEDSTVU

Obilježena treća godišnjica masovnog ubojstva učenika u Beogradu

Hina
03. svi. 2026. 15:26
Beograd. Photo: M.M./ATAImages
Beograđani u nedjelju polažu cvijeće, pale svijeće i upisuju se u knjigu sjećanja ispred škole u kojoj je 2023. učenik ubio devetero svojih školskih kolega i zaštitara.

U Srbiji se 3. i 4. svibnja obilježavaju kao Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava, a već u ponedjeljak bit će komemorirana još jedna tragedija, masovno ubojstvo u dva sela u okolici Beograda.

U zločinu kakav se ne pamti u novijoj povijesti zemlja trinaestogodišnji K. K. je na prvom jutarnjem satu 3. svibnja 2023. usmrtio je hicima iz očeva pištolja osam djevojčica, jednog dječaka i školskog zaštitara, a ranio još petero učenika i nastavnicu povijesti.

Kako je u vrijeme zločina imao 14 godina i po zakonu nije bio kazneno odgovoran, K.K. je smješten u posebnu psihijatrijsku ustanovu.

Sud u Beogradu je koncem 2024. njegova oca osudio na 14 godina i šest mjeseci zatvora i majku na tri godine zatvora, ali je viši sud prošle godine presudu ukinuo i naložio novo suđenje.

Samo dan nakon masovne pucnjave u školi uslijedio je još jedan pokolj, kada je u mladić u ubilačkom pohodu u selima Dubona i Malo Orašje nadomak Beograda usmrtio devetero i a ranio dvanaestero mladih. Uroš Blaži, tada 21-godišnjak, u međuvremenu je osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Televizije u Srbiji su u vrijeme kad je počinjen zločin u školi zatamnile ekrane uz poruku "Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava. Pamtimo".

Ista poruka s ekrana će biti emitirana i 4. svibnja navečer, u znak sjećanja na žrtve drugog masakra.

