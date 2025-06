Znanstvenici rekonstruirali 30.000 godina staro putovanje morem u izdubljenom deblu

Jesu li drevni pomorci stigli do Ryukyua slučajno ili su plovili namjerno? Dr. Kaifu primjećuje da se otoci mogu uočiti s vrha jedne od tajvanskih obalnih planina, što ukazuje na svjesno putovanje. Da bi to testirali, njegov tim pustio je 138 satelitski praćenih plutača u more i otkrio da su se svega četiri približile otocima na manje od 20 km – i to isključivo nošene olujama.