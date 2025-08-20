Novi direktor UG-a u Srbiji, bivši direktor RATEL-a, nenajavljeno došao u tvrtku

Nešto prije 17 sati ispred prostorija United Grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG-a u Srbiji. Budući da osiguranje nije imalo informacije o tome, tražili su dodatne potvrde, nakon čega je, na poziv njegovih odvjetnika, došla i policija. Inače, odvjetnici u Tintorovoj pratnji dolaze iz Odvjetničkog ureda Gecić, koji, između ostalog, zastupa i Telekom Srbija.

Podijeli

Oglas

Policija je konstatirala da nema razloga za intervenciju i potom se povukla.

Ubrzo nakon toga, ispred UG-a su došle i brojne provladine medijske ekipe.

Vladica Tintor upisan je rano jutros u APR-u kao direktor UG-a. Inače, Tintor je bio direktor RATEL-a do 2020. godine.

Screenshot / APR

Ustupljena fotografija

Vladica Tintor izabran je 2015. godine za direktora Regulatorne agencije za elektroničke komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Prije izbora za direktora, obavljao je dužnost pomoćnika direktora u RATEL-ovu Sektoru za logistiku.

N1 Srbija