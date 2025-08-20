Oglas

Vladica Tintor

Novi direktor UG-a u Srbiji, bivši direktor RATEL-a, nenajavljeno došao u tvrtku

author
N1 Srbija
|
20. kol. 2025. 19:46

Nešto prije 17 sati ispred prostorija United Grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG-a u Srbiji. Budući da osiguranje nije imalo informacije o tome, tražili su dodatne potvrde, nakon čega je, na poziv njegovih odvjetnika, došla i policija. Inače, odvjetnici u Tintorovoj pratnji dolaze iz Odvjetničkog ureda Gecić, koji, između ostalog, zastupa i Telekom Srbija.

Oglas

Policija je konstatirala da nema razloga za intervenciju i potom se povukla.

Ubrzo nakon toga, ispred UG-a su došle i brojne provladine medijske ekipe.

Vladica Tintor upisan je rano jutros u APR-u kao direktor UG-a. Inače, Tintor je bio direktor RATEL-a do 2020. godine.

1755707637_File_1
Screenshot / APR
1755706837_83009959-916E-4F45-B6FF-8D90D81EBA2C
Ustupljena fotografija

Vladica Tintor izabran je 2015. godine za direktora Regulatorne agencije za elektroničke komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Prije izbora za direktora, obavljao je dužnost pomoćnika direktora u RATEL-ovu Sektoru za logistiku.

1755706864_123
N1 Srbija
Teme
Policija UG United Group Vladica Tintor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ