deutsche welle analiza
Trump želi žrtvene jarce za svoje neuspjehe - pokušava ih pronaći u jednom narodu
Donald Trump tvrdi da kurdske snage zadržavaju američko oružje namijenjeno iranskim prosvjednicima. Kurdski čelnici to poriču. Analitičari kažu da predsjednik traži žrtvenog jarca kako bi prikrio svoje neuspjehe.
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je kontroverze na Bliskom istoku optužujući kurdske skupine u regiji da zadržavaju oružje namijenjeno iranskim prosvjednicima, piše Deutsche Welle.
Početkom ožujka, na početku američko-izraelskog rata s Iranom, Trump je rekao da bi bilo "divno" kada bi iranske kurdske snage smještene preko granice u Iraku pokrenule napade na islamski klerikalni režim u Teheranu.
Sljedećeg mjeseca Trump je za Fox News rekao da su Sjedinjene Američke Države pokušale poslati oružje prosvjednicima u Iranu putem kurdskih posrednika. „Poslali smo oružje prosvjednicima, puno", rekao je Trump. „I mislim da su Kurdi uzeli oružje", dodao je on.
U svibnju je rekao da je „vrlo razočaran Kurdima“, dodajući da je Washington poslao „neke puške sa streljivom i da su trebale biti isporučene, ali su ih zadržali.“
DW je razgovarao s izvorima (koji su željeli ostati anonimni) iz nekoliko kurdskih frakcija u Iraku, Turskoj i Siriji, koji su svi kategorički negirali da su primili bilo kakvo oružje od SAD-a.
Iranski kurdski čelnici negiraju optužbe
Kurdske organizacije u Iranu, uključujući i naoružanu militantnu skupinu Kurdistan Freedom Party (PJAK), također su odbacile optužbe Bijele kuće. Vodstva tih organizacija smatraju Trumpove izjave i logistički nemogućima i politički štetnima.
Fariba Mohammadi, zamjenica glavnog tajnika stranke Komala, iranske ljevičarske kurdske političke i militantne organizacije koja djeluje iz Iraka, opisala je optužbe kao "psihološki rat".
Rekla je da takvo oružje nikada nije došlo do kurdskih političkih stranaka ili snaga. Prema njezinom mišljenju, ponovno pojavljivanje tih tvrdnji se najbolje može analizirati u kontekstu političkog pritiska u regionalnim odnosima, a ne kao odraz stvarnih okolnosti na terenu.
Mustafa Mouloudi, zamjenik glavnog tajnika Demokratske stranke iranskog Kurdistana (KDPI), rekao je da su s logističkog stajališta optužbe neosnovane. Istaknuo je da jako militarizirane granice, sveprisutne iranske sigurnosne snage i strogi sigurnosni sporazumi nedavno potpisani između Teherana i Bagdada čine takav prekogranični transfer oružja praktički nemogućim.
Tko su Kurdi?
Stručnjaci tvrde da Trumpova retorika pokazuje njegovo temeljno nerazumijevanje kurdskog političkog društva. Američki predsjednik govori o "Kurdima" kao da su jedna, ujedinjena posrednička snaga koja čeka naredbe iz Washingtona, pojašnjavaju stručnjaci.
U stvarnosti je kurdsko stanovništvo, koje broji više od 30 milijuna ljudi, rašireno po nekoliko zemalja - prvenstveno Iranu, Iraku, Turskoj i Siriji. Svaka zemlja ima svoj složeni politički krajolik, raznolike ideološke stranke, od ljevičarskih do konzervativnih, i posebnu regionalnu dinamiku.
Dr. Kamran Matin, izvanredni profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Sussexu, upozorava: „Trump ima vrlo ograničeno shvaćanje kurdskog društva i politike. Kolektivnim okrivljavanjem Kurda, a istovremeno zanemarivanjem mnoštva kurdskih aktera, stranaka i regija, preusmjerava i rasplamsava antiratno i antiameričko javno mnijenje protiv Kurda, što bi moglo dovesti do opasnih napada na njih."
Zašto Trump sada iznosi ove tvrdnje?
Stručnjaci koje je intervjuirao DW kažu da su Trumpove sporne tvrdnje o isporukama oružja klasičan slučaj političkog skretanja s teme.
Kamal Chomani, glavni urednik lista The Amargi Outlet, tvrdi da je Trump, pod snažnim utjecajem izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, djelovao na temelju pogrešne, pretjerano optimistične pretpostavke da je iranski režim na rubu neposrednog kolapsa. Budući da do tog kolapsa nije došlo Trump, prema Chomanijevom mišljenju, treba žrtvenog jarca.
„Kurdima nije poslano oružje za transfer Irancima unutar zemlje; kao što smo vidjeli, čak se i isporuka satelitskog interneta Starlink suočila s ozbiljnim poteškoćama, a kamoli oružje“, dodao je.
Kamran Matin je ponovio ovu procjenu: „Trump okrivljavanjem Kurda pokušava opravdati neuspjeh svog rata protiv Irana u postizanju bilo kojeg od svojih ključnih ciljeva."
Američki predsjednik također, prema njegovom mišljenju, pokušava okriviti Kurde za neispunjavanje svog obećanja iranskim prosvjednicima da će im priskočiti u pomoć ako iranski režim primijeni nasilje protiv njih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare