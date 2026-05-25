Stručnjaci otkrili novu vrstu kolesterola: Mogla bi biti najopasnija

Da biste zaista razumjeli remnant kolesterol, korisno je prvo odbaciti jedan čest mit. Unatoč onome što vam je rečeno, sam kolesterol nije ni dobar ni loš. To je jednostavno masna tvar koju tijelo koristi za izgradnju stanica, proizvodnju hormona i održavanje rada živčanog sustava. Naravno, kolesterol može pridonijeti začepljenju arterija kada se nakuplja na pogrešnom mjestu – ali bez njega trenutno ne biste bili živi.