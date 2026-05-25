SVJETSKI TREND

Zeleni gradovi: Vertikalni vrtovi su lijepi, ali i jako korisni, evo zašto

N1 Info
25. svi. 2026. 18:14
Vertikalni vrtovi postaju sve važnije rješenje za rashlađivanje gradova tijekom sve češćih toplinskih valova. Iako su nastali u Europi, najveći razvoj danas doživljavaju u Latinskoj Americi, gdje gradovi poput Buenos Airesa, Ciudad de Méxica i Guatemala Cityja imaju stotine zelenih zidova.

Koncept je 1980-ih popularizirao francuski botaničar Patrick Blanc, a među najpoznatijim primjerima u Europi je milanski Bosco Verticale – dva nebodera s više od 21.000 stabala i grmova koji godišnje apsorbiraju gotovo 20 tona ugljika i služe kao stanište za brojne vrste ptica.

Istraživanja pokazuju da vertikalni vrtovi mogu znatno sniziti temperaturu zgrada i gradskih površina, smanjiti apsorpciju topline te poboljšati kvalitetu zraka i životne uvjete u gusto naseljenim urbanim sredinama.

Osim toga, filtriraju štetne čestice, upijaju ugljikov dioksid i povećavaju bioraznolikost u gradovima gdje često nema prostora za klasične parkove, piše Euronews.

Ključ uspjeha vertikalnog vrta

Španjolski botaničar Ignacio Solano, osnivač tvrtke Paisajismo Urbano iz Alicantea, procjenjuje da je sudjelovao u postavljanju gotovo milijun četvornih metara vertikalnih vrtova diljem svijeta.

Solano već više od 14 godina proučava tropske ekosustave u Kolumbiji, Madagaskaru i drugim područjima kako bi razumio kako biljke međusobno funkcioniraju u prirodi.

Ključ uspješnog vertikalnog vrta je pažljiv odabir biljnih vrsta ovisno o klimi, položaju zgrade i uvjetima okoliša. Biljke rastu bez zemlje, uz pomoć hidroponskog sustava koji ih opskrbljuje vodom i hranjivim tvarima.

Solano tvrdi da takvi sustavi proizvode tri puta više kisika i rastu tri puta brže od klasičnih zelenih površina, dok moderna tehnologija danas zahtijeva minimalnu potrošnju vode i tek jedno održavanje godišnje.

