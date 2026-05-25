Ova kovanica od jednog eura vrijedi 500 eura: Provjerite imate li je

Nije svaka kovanica eura isto vrijedna. Postoje pogreške u kovanju – nenamjerni nedostaci – koji mogu donijeti značajne svote među kolekcionarima. Jedan takav primjer je novčić od 1 eura iz Monaka.
Kako pišu njemački mediji, ovom konkretnom novčiću od 1 eura iz Monaka nedostaje ključni detalj kovanja. Tipično, godina kovanja – 2007. – i rog izobilja (koji služi kao oznaka kovnice) nalaze se ispod lika princa Alberta II.
Međutim, na 2.291 primjerku ovog novčića od 1 eura, roga izobilja nema. Svatko tko pronađe takav novčić u svom novčaniku može se smatrati sretnikom: kolekcionari su spremni platiti do 500 eura za ovaj vrlo traženi novčić, piše Sanja Covic za Fenix magazin.
Specifične pogreške mogu povećati vrijednost i do 650 eura
Međutim, amaterski kolekcionari ne bi se trebali previše nadati da će doista pronaći ovu ili druge pogreške u kovanju. Prema Stručnom udruženju njemačke trgovine kovanicama, prave pogreške u kovanju rijetko dospiju u optjecaj.
Sljedeće anomalije mogu biti zanimljive:
Rotacija matrice: Ako je poleđina kovanice naopako okrenuta, mogla bi vrijediti i do 200 eura.
Nepravilan planchet: Ako se, na primjer, dizajn od 2 eura iskova na praznom novčiću od 1 eura, vrijednost može porasti i do 650 eura.
Efekt “prženog jajeta”: Na kovanicama od 1 i 2 eura, unutarnja jezgra koja je ovalna, a ne okrugla, može postići cijenu i do 100 eura.
Oprez u vezi s online oglasima za euro kovanice
Stručno udruženje izričito upozorava zainteresirane. “Tržišne cijene u rasponu od pet ili čak šest znamenki potpuno su nerealne za pogreške kovnice”, navodi se na njihovoj službenoj web stranici. Poseban oprez preporučuje se u vezi s online oglasima s tako pretjeranim cijenama, upozoravaju njemački mediji.
Nadalje, kovanice koje pokazuju normalne znakove habanja ili samo manje varijacije u kovanju često se prodaju kao vrijedne kovničke pogreške.
“S obzirom na to da je do danas u Europi kovano više od 150 milijardi eurokovanica u optjecaju, manja odstupanja su neizbježna”, kažu iz Bundesbanke.
Stoga su prave kovničke pogreške izuzetno rijetke. Svatko tko zapravo posjeduje kovanicu od 1 eura iz Monaka kojoj nedostaje rog izobilja ima razloga za zadovoljstvo – iako ih to sigurno neće obogatiti.
Koji su novčići od 1 eura posebno zanimljivi kolekcionarima?
To uključuje, na primjer, novčiće od 1 eura iz Monaka, San Marina i Vatikana. Ova specifična područja privlače mnoge kolekcionare jer su novčići iz malih zemalja izdavateljica često dostupni samo u ograničenim količinama i odmah se ističu unutar kolekcije.
