Tri namirnice koje nikad ne bi trebalo podgrijavati: Mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme

Iako je podgrijavanje ostataka hrane uobičajena praksa, neke namirnice mogu promijeniti svoj sastav nakon podgrijavanja i postati potencijalno štetne. Osim što gube na kvaliteti i okusu, u određenim slučajevima mogu predstavljati i zdravstveni rizik.
Jedna takva namirnica je špinat. Iako je bogat hranjivim tvarima kada je svjež ili svježe pripremljen, podgrijavanje špinata može dovesti do promjena u sastavu.
Tijekom zagrijavanja dolazi do pretvorbe određenih spojeva koji u većim količinama mogu imati štetan učinak na organizam. Ako dugo stoji, može postati i leglo bakterija koje uzrokuju probavne smetnje, piše Klix.ba.
Slično je i s čajem. Nakon što se ohladi, podgrijavanje ne utječe samo na okus, koji postaje gorak, već može dovesti i do promjena u sastavu napitka.
U takvim uvjetima povećava se mogućnost razvoja mikroorganizama, zbog čega čaj više nije siguran za konzumaciju kao svježe pripremljeni čaj.
Ako se nakon kuhanja riža ne skladišti pravilno, može postati pogodno okruženje za rast bakterija koje preživljavaju i nakon zagrijavanja.
Konzumiranje takve riže može uzrokovati probavne probleme poput mučnine, proljeva i bolova u želucu. Zato je nakon pripreme rižu važno brzo ohladiti i pohraniti u hladnjak, te svesti njezino podgrijavanje na minimum.
