Sumnja na ebolu u Italiji: Humanitarci koji su doputovali iz Ugande pod nadzorom

U talijanskoj regiji Lombardiji izdano je zdravstveno upozorenje nakon što su u pokrajini Como otkrivena dva slučaja za koje se sumnja da su ebola.
Oglas
Slučajevi se odnose na ženu iz Lurate Caccivio i muškarca iz Bulgarograssa koji su se u posljednja 24 sata vratili iz Ugande s drugim članovima svojih obitelji. Tamo su, piše Euronews, proveli oko tri mjeseca kao humanitarni radnici.
Oboje su razvili simptome u skladu s virusom ebole, uključujući visoku temperaturu, mučninu, povraćanje i crijevne probleme. Brzo su prebačeni u milansku bolnicu Sacco, specijaliziranu ustanovu za liječenje zaraznih bolesti visokog rizika, gdje su u tijeku testovi potrebni prema nacionalnim i međunarodnim protokolima.
"Još nije sigurno da se radi o eboli"
Regionalni ministar socijalne skrbi Lombardije, Guido Bertolaso, potvrdio je da su aktivirani hitni postupci, naglasivši da trenutno nema službene potvrde da se radi o virusu ebola.
"Još uvijek nema sigurnosti da se radi o eboli", rekao je Bertolaso na konferenciji za novinare, objašnjavajući da se rezultati dijagnostičkih testova očekuju kasnije u ponedjeljak i da se nadaju da će biti negativni.
Prema ministrovim riječima, dvoje pacijenata dolaze iz područja Ugande blizu granica s Demokratskom Republikom Kongo i Ruandom, regijama koje se trenutno prate zbog porasta slučajeva ebole. Međutim, liječnici smatraju da je oblik malarije vjerojatnija dijagnoza, moguće cerebralna malarija u slučaju 30-godišnje žene, koja će možda morati biti primljena na intenzivnu njegu.
Žena je, prema izvješćima, razvila teže simptome, uključujući vrlo visoku temperaturu i blage neurološke probleme. Smatra se da je i njezina kći zarazila malarijom dok su bile u Ugandi.
Klinička slika je blaža kod 31-godišnjaka, koja ima temperaturu od oko 38°C i gastrointestinalne probleme, ali zdravstvene vlasti su ipak odmah aktivirale protokole nadzora za sumnjive slučajeve ebole zbog mjesta odakle su doputovali.
U međuvremenu, ostalih pet članova dviju uključenih obitelji prate i drže ih pod zdravstvenim nadzorom nadležnih tijela.
Nizak rizik od ebole u Italiji
U službenoj izjavi, Ministarstvo zdravstva naglasilo je da rizik od ebole u Italiji "ostaje vrlo nizak". Ministarstvo je također potvrdilo da je nacionalni sustav za pripravnost i odgovor na zarazne izvanredne situacije u potpunosti operativan.
Ministarstvo stalno prati situaciju u bliskoj koordinaciji s regionalnim vlastima Lombardije, Visokim institutom za zdravlje, bolnicom Sacco u Milanu, bolnicom Spallanzani u Rimu i drugim zdravstvenim ustanovama uključenim u upravljanje epidemijskim izvanrednim situacijama.
U nedjelju je održan sastanak Odbora za zdravstvenu sigurnost Europske komisije posvećen posebno izvanrednoj situaciji s ebolom, uz sudjelovanje nadležnih talijanskih ministarstava i glavnih nacionalnih zdravstvenih tijela.
Bertolaso je također kritizirao preuranjeno širenje slika i izjava o slučaju, naglašavajući da su pokrenuti postupci bili samo mjere opreza utvrđene u međunarodnim zdravstvenim protokolima. Prema riječima regionalnog ministra, neke od javnih komunikacija mogle su potaknuti uzbunu među stanovništvom čak i prije bilo kakve službene kliničke potvrde.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas