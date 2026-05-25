Oglas

MAGNITUDE 3.6 i 3.9

Dva potresa u Dalmaciji: "Dobro je drmalo"

author
N1 Info
|
25. svi. 2026. 17:38
Snimka zaslona 2026-05-25 173530
EMSC

Dva potresa, magnitude 3.6 i 3.9 po Richteru, zatresla su u ponedjeljak u 15:25 i 15:38 sati Dalmaciju.

Oglas

Kako javlja EMSC, prvi potres jačine 3.6. bio je na dubini od pet kilometara, 39 kilometara sjeverno od Splita te 22 kilometara sjeverozapadno od Sinja.

Drugi potres, jačine 3.9 po Richteru, bio je na dubini od dva kilometra, 39 kilometara sjeverno od Splita i 17 kilometara sjeverozapadno od Sinja.

"Jak potres", "Dobro je drmalo", "Zatreslo je 3,4 sekunde", "Kratak, ali intenzivan", "Dosta se osjetilo, prvo zvuk, pa zatreslo par sekundi", samo su neki od komentara na EMSC-u.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ