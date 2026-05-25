Dva potresa u Dalmaciji: "Dobro je drmalo"

Dva potresa, magnitude 3.6 i 3.9 po Richteru, zatresla su u ponedjeljak u 15:25 i 15:38 sati Dalmaciju.
Kako javlja EMSC, prvi potres jačine 3.6. bio je na dubini od pet kilometara, 39 kilometara sjeverno od Splita te 22 kilometara sjeverozapadno od Sinja.
Drugi potres, jačine 3.9 po Richteru, bio je na dubini od dva kilometra, 39 kilometara sjeverno od Splita i 17 kilometara sjeverozapadno od Sinja.
Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#potres) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#potres) in #Sinj 10 min ago. pic.twitter.com/luhBiboRCB— EMSC (@LastQuake) May 25, 2026
"Jak potres", "Dobro je drmalo", "Zatreslo je 3,4 sekunde", "Kratak, ali intenzivan", "Dosta se osjetilo, prvo zvuk, pa zatreslo par sekundi", samo su neki od komentara na EMSC-u.
