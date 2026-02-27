United Group: Nema prodaje medija ni otpuštanja

Dok su novinari N1, Nove S i drugih medija na „tihoj vatri“ zbog promjena u kompaniji, iz United Groupa za DW tvrde – nema razloga za strah. Kažu da čuvaju nezavisnost medija i da nisu u "dealu" sa srbijanskim vlastima.
Grupacija je nedavno pod okrilje Adria News Networka (ANN) stavila sve te medije kojima je ranije upravljala njihova druga podružnica, United Media.
Medijima je sada urednički nadređen novi odbor, na čijem je čelu Brent Sadler (75), a imenovan je i novi direktor. Više izvora DW-a među urednicima i novinarima izrazilo je zabrinutost da je to uvod u smjene urednika ili „usklađivanje“ kritičkog sadržaja medija u Srbiji.
U United Groupu sve to odbacuju i navode da je cilj zaštita neovisnog izvještavanja. Nisu konkretno odgovorili na pitanje zašto su ignorirali ponudu samih zaposlenika N1 i Nove S da „otkupe“ medije uz podršku neimenovanih partnera.
Neće biti otpuštanja?
Na pitanje kakve promjene gledatelji i čitatelji mogu očekivati – jer, čemu restrukturiranje ako će u programu sve ostati isto? – iz United Groupa tvrde: „Urednici će i dalje imati ovlasti nad sadržajem i donositi svakodnevne uredničke odluke.“
Cijela ideja je, kažu, stvoriti platformu za neovisno novinarstvo na Balkanu, a „ne smanjiti broj zaposlenih ili troškove“.
Izvršni urednik vijesti, što je službena Sadlerova funkcija, „postoji kako bi štitio uredničku neovisnost u cijeloj organizaciji i osigurao uravnotežen i pošten proizvod koji odgovara novinarskim standardima“.
Kako navode, osnivanje ANN-a ispunjenje je obećanja iz prošlog srpnja da će redakcije („news operations“) postaviti na „potpuno neovisne temelje“. Dodaju da je tu odluku podržao većinski vlasnik, investicijski fond BC Partners.
Od ranije je poznato da restrukturiranje i rasprodaju dijelova grupacije nije podržao manjinski vlasnik Dragan Šolak, koji je potom smijenjen s upravljačkih pozicija.
Novi okvir za medije, tvrde u United Groupu, „izrađen je upravo kako bi se osiguralo da nema neprimjerenog utjecaja vlasti, političkih aktera, dioničara ili menadžmenta United Groupa“.
Tiha vatra za novinare
Kako je DW ovih dana pisao, urednici i novinari N1, Nove S, dnevnog lista Danas i tjednika Radar u Srbiji nisu baš uvjereni da ih čeka renesansa neovisnog novinarstva.
Više sugovornika DW-a iz tih medija kaže da je cijela operacija trajala predugo i koštala previše da bi sve ostalo isto.
Slično misli i Rade Veljanovski, umirovljeni profesor Fakulteta političkih znanosti. „Čini mi se da se sprema konačni obračun u kojem bi vlast potpuno suzbila mogućnost neovisnog novinarstva“, rekao je za DW.
Sjeme sumnje posijano je prije godinu dana, kada je United Group prodao kabelskog operatera SBB, a državnom Telekomu Srbije prodao prava na sportske prijenose.
Sigurnost novinara „prioritet“
U United Groupu odbacuju tvrdnje da je bilo ili da će biti ikakvih dogovora sa srbijanskim vlastima, a za tajno snimljeni telefonski razgovor između njihova čelnika Stena Milera i direktora Telekoma Vladimira Lučića navode da je „neovlašteno i nezakonito“ sniman te „izvučen iz konteksta“.
Na pitanje o čestim prozivkama i prijetnjama s kojima se suočavaju novinari N1 i drugih medija – a koje dolaze od predstavnika vlasti ili njima bliskih medija – u United Groupu kažu da je sigurnost novinara prioritet i da oni moraju raditi bez zastrašivanja, pritisaka ili prijetnji.
Navode da će ANN poduzeti „sve potrebne korake“ kako bi zaštitio svoje novinare, ali nisu precizirali o kojim je koracima riječ.
