United Group: Nema prodaje medija ni otpuštanja

U United Groupu odbacuju tvrdnje da je bilo ili da će biti ikakvih dogovora sa srbijanskim vlastima, a za tajno snimljeni telefonski razgovor između njihova čelnika Stena Milera i direktora Telekoma Vladimira Lučića navode da je „neovlašteno i nezakonito“ sniman te „izvučen iz konteksta“.