VIDEO Napad na protestu u Srbiji, dvije žene vrijeđao poznati „ometač“ skupova

Na jučerašnjem protestu u Beogradu dogodilo se par incidenata - napadnute su jedna žena i djevojka, a nešto kasnije i Savo Manojlović iz pokreta "Kreni-Promijeni".

Portal N1 Srbija došao je do snimke na kojoj se vidi da je napadač na dvije žene osoba od ranije poznata novinarima.

Riječ je, naime, o Iliji Vuksanoviću koji je jučer, prema riječima sugovornika N1, prvo jednoj ženi pokušao uzeti zastavu na kojoj je pisalo “Stop femicidu”, a potom se ubacio u raspravu i opsovao je. Kako se vidi na snimci, pokušao je nasrnuti i na ženu, što su spriječili sudionici prosvjeda. Potom je našoj sugovornici pokušao ukrasti telefon koji je sve to snimao. Navela je da se tresla od straha, ali da je uz pomoć ljudi oko sebe uspjela izvući telefon i pobjeći u masu.

Tko je Ilija Vuksanović?

Podsjetit ćemo da su novinare N1 ranije, dok su izvještavali u programu uživo oko crtanja i bojanja murala Ratku Mladiću, ali i na skupu antivaksera, ometali pripadnici tzv. Narodnih patrola, među kojima je bio – baš on.

Za sebe je, na „konferenciji“ koju su održali jednom prilikom ispred vrata N1, rekao da je novinar, ali da je napustio novinarstvo „jer neće raditi kako mu se kaže“. Priznao je tada da je on taj koji uvek ometa novinare N1 i Nove.rs, i naveo da bi ometao i novinare Pinka i RTS-a, ali da to ne može jer „nikad nisu uživo u prijenosu, tako da njih ne vrijedi ometati“. Rekao je da to radi „jer ih pljuju“, a nitko ih ne zove kao „drugu stranu“, dok ih u emisijama nazivaju „fašistima“ i „nacistima“. Kako je tada rekao, to je za njega nešto najužasnije i ne postoji veća uvreda.

Ipak, očigledno da mu nije užasno da sam vrijeđa, i to žene, pa čak i da na njih nasrće. Na snimci od jučer može se čuti i da se obraćao sa: „Hoćeš da te išamaram sad“.

Na jučerašnjem protestu došlo je i do još jednog incidenta, na Gazeli, a napadnut je Savo Manojlović. On je, objašnjavajući za N1 šta se dogodilo, naveo i sljedeće: „Ljudi su mi posijle rekli da su to neke Narodne patrole, nemam pojma tko su“.

