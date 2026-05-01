HDZ napao Možemo: Dok jednom rukom dijele grah, drugom iz džepova uzimaju novac

HDZ Grada Zagreba ošto je napao stranku Možemo. Priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Prvi svibnja - Praznik rada. Idilična slika: gradonačelnik Tomašević, Možemo! i SDP zagrebačkim radnicima i umirovljenicima dijele besplatan grah. Dok im jednom rukom dijele grah, drugom iz džepova tih istih ljudi uzimaju novac i usmjeravaju ga u svoje udruge, s kojima su povezani kroz kadrove i političke veze.
Radi se o svotama koje radnici i umirovljenici ne mogu ni zamisliti.
Sedam udruga povezanih s osobama bliskima Možemo! u 2025. godini bilježe prosječan rast financiranja od čak 489% - gotovo pet puta više nego 2021. godine.
Radi se o udrugama DOMINO, Multimedijalni institut, Kulturtreger, Kontejner, Restart, K-zona i Bijeli val.
U apsolutnim iznosima sredstva su porasla s 167.424 eura na 955.457 eura, što predstavlja skok od 471%, dok neke od spomenutih udruga bilježe rast i do 693%.
S druge strane, apolitične udruge i one koje im nisu bliske gradska vlast kažnjava: braniteljske udruge +14%, socijalne i invalidske udruge +46%.
Zagrepčani, koji plaćaju najviši porez na dohodak u državi, imaju pravo znati po kojim se kriterijima spomenutim udrugama dodjeljuju gotovo milijun eura, premda one ne bilježe rast opsega programa, mjerljive rezultate ni povećanje broja korisnika.
Bez jasnih odgovora Grada Zagreba, ovakvi podaci otvaraju ozbiljne sumnje u upravljanje javnim novcem."
