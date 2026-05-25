Vučić ponovno o ostavci: "Ja ću, kao pošten čovjek, podnijeti ostavku jer tako piše u Ustavu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku na dužnost predsjednika države, navodeći da ne želi „skraćivati mandat“, nego postupiti u skladu s Ustavom Srbije.
„Dakle, moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku“, rekao je Vučić novinarima na početku posjeta Kini.
Naveo je da bi, u slučaju ostavke, u roku od 90 dana morali biti održani izbori, dok bi dužnost predsjednika privremeno preuzeo predsjednik Narodne skupštine.
Kako je dodao, on ne skraćuje mandat, „kao što su vas tjerali da morate objavljivati, kada ste morali i sebe lagati i sve nas obmanjivati, kako je (Boris) Tadić skratio mandat“.
„A nije skratio mandat, nego je podnio ostavku. Ja ću, kao pošten čovjek, podnijeti ostavku jer tako piše u Ustavu, nikakav mandat ne skraćujem. Tako da kada podnesem ostavku, onda ćemo vidjeti idemo li na parlamentarne izbore ili za 90 dana na predsjedničke izbore. I to je to, nema velike filozofije“, smatra Vučić.
Predsjednik Srbije rekao je i da „nije netko tko želi sjediti u fotelji do kraja života“.
„Nisam ja netko tko želi sjediti u svojoj fotelji do kraja života, kao neki drugi“, naveo je Vučić.
Vučić je još u subotu, na početku posjeta Kini, najavio mogućnost ostavke, navodeći da mu se mandat bliži kraju.
