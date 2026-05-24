Vučić iznenadio najavom dan nakon velikog prosvjeda: Moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu uskoro istječe mandat te da bi mogao podnijeti ostavku, navodeći kako ne želi skraćivati mandat kao što je svojevremeno učinio predsjednik Boris Tadić.
"Ne želim to raditi s besmislenom formulacijom jer ili podnesete ostavku ili ste predsjednik do kraja mandata", rekao je Vučić novinarima u Pekingu, na početku posjeta Kini.
"Dakle, moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku", dodao je.
Govoreći o prosvjedima, misleći pritom na sinoćnje okupljanje na Slaviji, rekao je kako ga takvi skupovi ne mogu posebno uznemiriti, osobito kada su, prema njegovim riječima, bez dobro osmišljenog sadržaja, isprazni i ne osobito brojni. Organizatore skupa optužio je i za incidente nakon njegova završetka.
Naveo je kako su tri službe procijenile broj okupljenih te da su procjene bile između 30.500 i 34.300 ljudi, pri čemu je, kako kaže, prihvaćena najviša procjena, iako precizni podaci pokazuju da je bilo nešto manje od 34 tisuće prisutnih.
Dodao je i da će Srpska napredna stranka od 26. do 28. lipnja organizirati skupove, ali da je, kako je rekao, "važnije od naše brojnosti poruke koje će tada biti upućene građanima".
"Merzov prijedlog bolji za Ukrajinu"
Komentirajući prijedlog njemačkog kancelara Friedricha Merza o bržoj integraciji Zapadnog Balkana i Moldavije, uz pridruženo članstvo za Ukrajinu, Vučić je rekao kako taj prijedlog nije osobito dobar za Srbiju.
"Važno je da je njemački kancelar izašao s nečim drukčijim i nečim što je realnije. Nisam sretan sadržajem za Srbiju. To je za Ukrajinu mnogo bolji prijedlog nego za Srbiju", rekao je.
Dodao je kako je ipak "bolje da se karte otvore i da pošteno razgovaramo nego da slušamo bajke".
"To jest dobra vijest, ali kada je riječ o sadržaju, svakako ima prostora za napredak", dodao je.
Komentirajući ocjenu američkog Bloomberga da je "blizu crvene linije" kada je riječ o odnosima Srbije i Kine, Vučić je rekao da taj medij "kao da nije imao pametnijeg posla".
Na komentar eurozastupnika Andreasa Schiedera da je uoči jučerašnjeg prosvjeda na beogradskom trgu Slavija zaustavio željeznički promet u Srbiji iz straha od vlastitih građana, Vučić je odgovorio kako "mi, za razliku od gospodina Schiedera, nemamo problem s demonstracijama".
